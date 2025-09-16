Найкращі парки в Києві — куди піти восени

Осінь в Києві. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Осінь мальовнича пора, коли природа зафарбовує дерева у жовто-гарячі шати. В Києві є багато парків, де можна провести час із друзями та родиною.

Де відпочити восени в Києві

Цієї осені варто обов'язково побувати в Ботанічному саду НУБіП України за адресою: вул. Героїв Оборони, 2а. Вхід вільний, проте сад працює лише у будні дні.

Осінньою атмосферою вас також вразить Садиба Більського (дача Хрущова) по вулиці Герцена, 14. Прогулянка тут так само безкоштовна.

Якщо у вас є в запасі 2-3 години — з'їздьте у Пирогів. Він розташований за адресою: вул. Академіка Тронька, 1. Проте тут за вхід доведеться віддати 150 гривень за людину.

Також у вересні-жовтні можна розвіятися у Китаєві в Голосіївському районі столиці за адресою: Київська, 32, а також у "Пущі-Водиці" за адресою: вул. Федора Максименко, 21. Вхід на їх територію безкоштовний.

Поринути в атмосферу козацтва можна у Мамаєвій слободі за адресою: вул. Михайла Донця, 2. Вхід вартує 200 гривень з людини. Щоб насолодитися красивими квітковими інсталяціями — поїдьте до Феофанії. Тут доведеться заплатити 60 гривень з людини.

