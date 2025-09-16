Відео
Прогулянки Києвом восени — 7 парків на будь-який смак

Прогулянки Києвом восени — 7 парків на будь-який смак

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 16:37
Найкращі парки в Києві — куди піти восени
Осінь в Києві. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Осінь мальовнича пора, коли природа зафарбовує дерева у жовто-гарячі шати. В Києві є багато парків, де можна провести час із друзями та родиною.

Підбіркою поділився користувач kyiv_love_live в TikTok.

Київ подорож осінь парки туризм
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
