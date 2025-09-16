Лучшие парки в Киеве — куда пойти осенью

Осень в Киеве. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Осень живописная пора, когда природа закрашивает деревья в желто-горячие одежды. В Киеве есть много парков, где можно провести время с друзьями и семьей.

Подборкой поделился пользователь kyiv_love_live в TikTok.

Реклама

Читайте также:

Где отдохнуть осенью в Киеве

Этой осенью стоит обязательно побывать в Ботаническом саду НУБиП Украины по адресу: ул. Героев Обороны, 2а. Вход свободный, однако сад работает только в будние дни.

Осенней атмосферой вас также поразит Усадьба Бельского (дача Хрущева) по улице Герцена, 14. Прогулка здесь так же бесплатная.

Если у вас есть в запасе 2-3 часа — съездите в Пирогов. Он расположен по адресу: ул. Академика Тронько, 1. Однако здесь за вход придется отдать 150 гривен за человека.

Также в сентябре-октябре можно развеяться в Китаеве в Голосеевском районе столицы по адресу: Киевская, 32, а также в "Пуще-Водице" по адресу: ул. Федора Максименко, 21. Вход на их территорию бесплатный.

Окунуться в атмосферу казачества можно в Мамаевой слободе по адресу: ул. Михаила Донца, 2. Вход стоит 200 гривен с человека. Чтобы насладиться красивыми цветочными инсталляциями — поезжайте в Феофанию. Здесь придется заплатить 60 гривен с человека.

В стиле знаков зодиака — в Киеве открыли новую выставку хризантем.

ТОП-10 вещей, которые стоит сделать в Киеве в сентябре.

Осень на Киевщине — четыре идеи для поездки на выходные.

Двухколесный рай — идеальный город в Европе для велосипедистов.

Отдых в октябре — где самое теплое море в Европе.