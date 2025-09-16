Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Travel В стиле знаков зодиака — в Киеве открыли новую выставку хризантем

В стиле знаков зодиака — в Киеве открыли новую выставку хризантем

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 08:18
На Певческом поле в Киеве открылась выставка хризантем - цены на билеты, тематика
Выставка хризантем на Певческом поле. Фото: facebook.com/spivochepole

Осенью природа одевает свои самые теплые и яркие одежды. Выставка хризантем на Певческом поле в Киеве в этом году превратилась в настоящий астрологический калейдоскоп.

Об этом рассказал тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok.

Реклама
Читайте также:

Где устроить фотосессию в Киеве на фоне хризантем

В эту пятницу, 12 сентября, на Певческом поле открылась новая выставка хризантем, которая получила название "Знаки Зодиака".

В этом году организаторы создали 12 невероятных композиций, которые посвятили каждому астрологическому знаку. Для каждого знака возле каждой гигантской статуи есть отдельный астропрогноз. На территории есть много красивых зон, где можно устроить яркую и атмосферную фотосессию.

Взрослый билет стоит 300 грн, детский — 200 грн. Для малышей в возрасте до 3 лет — вход бесплатный. Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00 и продлится до 26 октября.

Певческое поле расположено по адресу: ул. Лаврская, 31.

@vadymgrinko

Новая выставка хризантем на Певческом, видели? ♓️🍂 Билет 300 грн для взрослых, 200 грн для детей и бесплатно для льготных категорий ✨ @Спивоче #киев

♬ Ukrainian Folk Jungle Full Version - VAudio

ТОП-10 вещей, которые стоит сделать в Киеве в сентябре.

Двухколесный рай — идеальный город в Европе для велосипедистов.

Туристка раскрыла, как быстро найти потерянный багаж в аэропорту.

Любителей мест у окна в самолетах предупредили об угрозе.

Туристам в США грозит штраф в 3 тыс долларов.

Киев путешествие осень цветы хризантемы туризм
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации