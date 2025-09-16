На Певческом поле в Киеве открылась выставка хризантем - цены на билеты, тематика

Выставка хризантем на Певческом поле. Фото: facebook.com/spivochepole

Осенью природа одевает свои самые теплые и яркие одежды. Выставка хризантем на Певческом поле в Киеве в этом году превратилась в настоящий астрологический калейдоскоп.

Об этом рассказал тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok.

В эту пятницу, 12 сентября, на Певческом поле открылась новая выставка хризантем, которая получила название "Знаки Зодиака".

В этом году организаторы создали 12 невероятных композиций, которые посвятили каждому астрологическому знаку. Для каждого знака возле каждой гигантской статуи есть отдельный астропрогноз. На территории есть много красивых зон, где можно устроить яркую и атмосферную фотосессию.

Взрослый билет стоит 300 грн, детский — 200 грн. Для малышей в возрасте до 3 лет — вход бесплатный. Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00 и продлится до 26 октября.

Певческое поле расположено по адресу: ул. Лаврская, 31.

