Головна Travel У стилі знаків зодіаку — в Києві відкрили нову виставку хризантем

У стилі знаків зодіаку — в Києві відкрили нову виставку хризантем

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 08:18
На Співочому полі в Києві відкрилась виставка хризантем — ціни на квитки, тематика
Виставка хризантем на Співочому полі. Фото: facebook.com/spivochepole

Восени природа одягає свої найтепліші й найяскравіші шати. Виставка хризантем на Співочому полі в Києві цього року перетворилася на справжній астрологічний калейдоскоп.

Про це розповів тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok.

Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
