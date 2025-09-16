На Співочому полі в Києві відкрилась виставка хризантем — ціни на квитки, тематика

У стилі знаків зодіаку — в Києві відкрили нову виставку хризантем
Восени природа одягає свої найтепліші й найяскравіші шати. Виставка хризантем на Співочому полі в Києві цього року перетворилася на справжній астрологічний калейдоскоп.
Про це розповів тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok.
Де влаштувати фотосесію в Києві на тлі хризантем
Цієї п'ятниці, 12 вересня, на Співочому полі відкрилася нова виставка хризантем, яка отримала назву "Знаки Зодіаку".
Цього року організатори створили 12 неймовірних композицій, які присвятили кожному астрологічному знаку. Для кожного знаку біля кожної гігантської статуї є окремий астропрогноз. На території є багато красивих зон, де можна влаштувати яскраву та атмосферну фотосесію.
Дорослий квиток вартує 300 грн, дитячий — 200 грн. Для малюків віком до 3 років — вхід безкоштовний. Виставка працюватиме щодня з 10:00 до 20:00 та триватиме до 26 жовтня.
Співоче поле розташоване за адресою: вул. Лаврська, 31.
