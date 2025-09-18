Польща тестує нову систему на кордоні — що варто знати туристам

Черги на кордоні. Ілюстративне фото: depositphotos.com

На кордоні з Польщею можливі черги. Поляки почали тестувати нову біометричну систему контролю.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Нова система контролю на українсько-польському кордоні

В ДПСУ пояснили, що нова система передбачає зчитування облич та відбір відбитків пальців, як під час в’їзду, так і виїзду з України. Там попередили, що через додаткові заходи контролю тривалість перевірки документів може затягнутись, можливі затори на кордоні.

Окрім того, на пункті пропуску "Шегині" йдуть ремонтні роботи з українського боку, які тимчасово впливають на пропускну спроможність легкового та вантажного транспорту.

Перевірка документів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Система EES має почати працювати в усіх державах ЄС у жовтні 2025 року. Після її провадження прикордонники автоматично зчитуватимуть і зберігатимуть відбитки пальців та інші біометричні дані осіб, які перетинають кордон. Вона була створена для того, що підвищити рівень безпеки й контролювати терміни перебування іноземців на території ЄС.

Два світанки в літаку — куди запустять найдовший рейс у світі.

Туристка розкрила, як швидко знайти загублений багаж в аеропорту.

У стилі знаків зодіаку — в Києві відкрили нову виставку хризантем.

Найбільший лоукостер світу скасує плату за Wi-Fi в літаках.

Wizz Air анонсував 6 нових рейсів з Литви — напрямки.