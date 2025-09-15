Безкоштовний інтернет в літаках Southwest Airlines — коли стане доступним

Найбільший лоукостер світу скасує плату за Wi-Fi в літаках
Найбільший лоукостер світу Southwest Airlines забезпечить пасажирів безкоштовним інтернетом на всіх рейсах. Нині така послуга авіакомпанії вартує 8 доларів за переліт.
Про це пише avianews.com.
Безкоштовний інтернет в літаках Southwest Airlines
Зазначається, що нині Wi-Fi доступний на 800 авіалайнерах. Такий крок зробить Southwest Airlines найбільшою авіакомпанією США із безкоштовним інтернетом для пасажирів. Доплату за послугу на бортах скасують з 24 жовтня 2025 року.
В компанії повідомили, що жодним чином не обмежуватимуть трафік і пасажири зможуть не лише переписуватись в месенджерах, а й сидіти й соцмережах, дивитись фільми й серіали онлайн, а також працювати.
Для того, щоб скористатися безкоштовним Wi-Fi, потрібно стати членом програми лояльності Southwest Airlines — Rapid Rewards Customers.
В компанії попередили, що далеко не у всіх літаках є USB-порт, щоб підзарядити гаджети, тому варто це зробити вдома заздалегідь.
