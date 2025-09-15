Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Travel Найбільший лоукостер світу скасує плату за Wi-Fi в літаках

Найбільший лоукостер світу скасує плату за Wi-Fi в літаках

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 12:27
Безкоштовний інтернет в літаках Southwest Airlines — коли стане доступним
Літак авіакомпанії Southwest Airlines. Фото: southwest.com

Найбільший лоукостер світу Southwest Airlines забезпечить пасажирів безкоштовним інтернетом на всіх рейсах. Нині така послуга авіакомпанії вартує 8 доларів за переліт.

Про це пише avianews.com.

Реклама
Читайте також:

Безкоштовний інтернет в літаках Southwest Airlines

Зазначається, що нині Wi-Fi доступний на 800 авіалайнерах. Такий крок зробить Southwest Airlines найбільшою авіакомпанією США із безкоштовним інтернетом для пасажирів. Доплату за послугу на бортах скасують з 24 жовтня 2025 року.

В компанії повідомили, що жодним чином не обмежуватимуть трафік і пасажири зможуть не лише переписуватись в месенджерах, а й сидіти й соцмережах, дивитись фільми й серіали онлайн, а також працювати.

Для того, щоб скористатися безкоштовним Wi-Fi, потрібно стати членом програми лояльності Southwest Airlines — Rapid Rewards Customers. 

Найбільший лоукостер світу встановить в літаках Wi-Fi - фото 1
Жінка працює в аеропорту. Фото: freepik.com

В компанії попередили, що далеко не у всіх літаках є USB-порт, щоб підзарядити гаджети, тому варто це зробити вдома заздалегідь.

Ryanair дозволив деяким пасажирам брати в літак більше речей.

Осінь на Київщині — чотири ідеї для поїздки на вихідні.

Альтернатива морю — який курорт обрати для поїздки all inclusive.

Прихована перлина в Італії, де знімали серіал "Білий лотос".

Wizz Air анонсував 6 нових рейсів з Литви — напрямки.

авіарейси подорож інтернет економія туризм
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації