Головна Travel Прихована перлина в Італії, де знімали серіал "Білий лотос"

Прихована перлина в Італії, де знімали серіал "Білий лотос"

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 14:01
Де найкращі пляжі на Сицилії — де відпочити в жовтні в Італії
Пляж в Таорміні на Сицилії. Фото: tripadvisor.com

М'яка, тепла погода, чудові пляжі, смачна їжа та цікава історія — це про місто Таорміна на Сицилії. Саме тут HBO знімало один із сезонів серіалу "Білий лотос".

Про це пише Daily Express.

Читайте також:

Перлина Сицилії

Туристка розповіла, що візитівками острова є страви каннолі (італійський десерт з вафельною хрусткою трубочкою. — Ред.) та граніто (сицилійський десерт з колотим фруктовим льодом. — Ред.) із цукром з фісташками.

Також мандрівникам варто прогулятися вулицями Таорміни та знайти кілька магазинів кераміки із традиційними сицилійськими виробами.

Після шопінгу варто спуститися на канатній дорозі до чудового пляжу Ізола Белла, де насолодитися купанням у Середземному морі, а потім повернутися до міста, щоб повечеряти в одному з італійських атмосферних закладів. 

Прихована перлина в Італії, де знімали серіал "Білий лотос" - фото 1
Вулички Таорміни на Сицилії. Фото: tripadvisor.com
Прихована перлина в Італії, де знімали серіал "Білий лотос" - фото 2
Зйомки серіалу "Білий лотос". Фото: HBO

Відновити сили можна в готелі San Domenico Palace, A Four Seasons Hotel, де знімали один з епізодів популярного телесеріалу "Білий лотос".

У свій час в Таорміні також обожнювали відпочивати знаменита акторка Одрі Хепберн та всесвітньовідомий письменник Оскар Уайльд.

Окрім того, у жовтні в Таорміні дуже тепла погода. Лише рано вранці вам захочеться одягти легеньку куртку.

Відпочинок у жовтні — де найтепліше море в Європі.

Осінь на Київщині — чотири ідеї для поїздки на вихідні.

Турист шокував умовами в п'ятизірковому готелі у КНДР — відео.

Туристка поділилася, що варто знати перед поїздкою до Парижа.

Стюардеса порадила, як уникнути панічної атаки в літаку.

Італія подорож Європа жовтень туризм
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
