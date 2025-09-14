Де найкращі пляжі на Сицилії — де відпочити в жовтні в Італії

Прихована перлина в Італії, де знімали серіал "Білий лотос"
М'яка, тепла погода, чудові пляжі, смачна їжа та цікава історія — це про місто Таорміна на Сицилії. Саме тут HBO знімало один із сезонів серіалу "Білий лотос".
Про це пише Daily Express.
Перлина Сицилії
Туристка розповіла, що візитівками острова є страви каннолі (італійський десерт з вафельною хрусткою трубочкою. — Ред.) та граніто (сицилійський десерт з колотим фруктовим льодом. — Ред.) із цукром з фісташками.
Також мандрівникам варто прогулятися вулицями Таорміни та знайти кілька магазинів кераміки із традиційними сицилійськими виробами.
Після шопінгу варто спуститися на канатній дорозі до чудового пляжу Ізола Белла, де насолодитися купанням у Середземному морі, а потім повернутися до міста, щоб повечеряти в одному з італійських атмосферних закладів.
Відновити сили можна в готелі San Domenico Palace, A Four Seasons Hotel, де знімали один з епізодів популярного телесеріалу "Білий лотос".
У свій час в Таорміні також обожнювали відпочивати знаменита акторка Одрі Хепберн та всесвітньовідомий письменник Оскар Уайльд.
Окрім того, у жовтні в Таорміні дуже тепла погода. Лише рано вранці вам захочеться одягти легеньку куртку.
Відпочинок у жовтні — де найтепліше море в Європі.
Осінь на Київщині — чотири ідеї для поїздки на вихідні.
Турист шокував умовами в п'ятизірковому готелі у КНДР — відео.
Туристка поділилася, що варто знати перед поїздкою до Парижа.
Стюардеса порадила, як уникнути панічної атаки в літаку.
Читайте Новини.LIVE!