Скрытая жемчужина в Италии, где снимали сериал "Белый лотос"

Скрытая жемчужина в Италии, где снимали сериал "Белый лотос"

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 14:01
Где лучшие пляжи на Сицилии - где отдохнуть в октябре в Италии
Пляж в Таормине на Сицилии. Фото: tripadvisor.com

Мягкая, теплая погода, великолепные пляжи, вкусная еда и интересная история — это о городе Таормина на Сицилии. Именно здесь HBO снимало один из сезонов сериала "Белый лотос".

Об этом пишет Daily Express.


Читайте также:

Жемчужина Сицилии

Туристка рассказала, что визитками острова являются блюда канноли (итальянский десерт с вафельной хрустящей трубочкой. — Ред.) и гранито (сицилийский десерт с колотым фруктовым льдом. — Ред.) с сахаром и фисташками.

Также путешественникам стоит прогуляться по улицам Таормины и найти несколько магазинов керамики с традиционными сицилийскими изделиями.

После шопинга стоит спуститься на канатной дороге к великолепному пляжу Изола Белла, где насладиться купанием в Средиземном море, а затем вернуться в город, чтобы поужинать в одном из итальянских атмосферных заведений.

Прихована перлина в Італії, де знімали серіал "Білий лотос" - фото 1
Улочки Таормины на Сицилии. Фото: tripadvisor.com
Прихована перлина в Італії, де знімали серіал "Білий лотос" - фото 2
Съемки сериала "Белый лотос". Фото: HBO

Восстановить силы можно в отеле San Domenico Palace, A Four Seasons Hotel, где снимали один из эпизодов популярного телесериала "Белый лотос".

В свое время в Таормине также обожали отдыхать знаменитая актриса Одри Хепберн и всемирно известный писатель Оскар Уайльд.

Кроме того, в октябре в Таормине очень теплая погода. Только рано утром вам захочется надеть легкую куртку.

Отдых в октябре — где самое теплое море в Европе.

Осень на Киевщине — четыре идеи для поездки на выходные.

Турист шокировал условиями в пятизвездочном отеле в КНДР — видео.

Туристка поделилась, что стоит знать перед поездкой в Париж.

Стюардесса посоветовала, как избежать панической атаки в самолете.

Наталья Кушнир - Редактор





