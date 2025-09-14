Где лучшие пляжи на Сицилии - где отдохнуть в октябре в Италии

Скрытая жемчужина в Италии, где снимали сериал "Белый лотос"
Мягкая, теплая погода, великолепные пляжи, вкусная еда и интересная история — это о городе Таормина на Сицилии. Именно здесь HBO снимало один из сезонов сериала "Белый лотос".
Об этом пишет Daily Express.
Жемчужина Сицилии
Туристка рассказала, что визитками острова являются блюда канноли (итальянский десерт с вафельной хрустящей трубочкой. — Ред.) и гранито (сицилийский десерт с колотым фруктовым льдом. — Ред.) с сахаром и фисташками.
Также путешественникам стоит прогуляться по улицам Таормины и найти несколько магазинов керамики с традиционными сицилийскими изделиями.
После шопинга стоит спуститься на канатной дороге к великолепному пляжу Изола Белла, где насладиться купанием в Средиземном море, а затем вернуться в город, чтобы поужинать в одном из итальянских атмосферных заведений.
Восстановить силы можно в отеле San Domenico Palace, A Four Seasons Hotel, где снимали один из эпизодов популярного телесериала "Белый лотос".
В свое время в Таормине также обожали отдыхать знаменитая актриса Одри Хепберн и всемирно известный писатель Оскар Уайльд.
Кроме того, в октябре в Таормине очень теплая погода. Только рано утром вам захочется надеть легкую куртку.
Отдых в октябре — где самое теплое море в Европе.
Осень на Киевщине — четыре идеи для поездки на выходные.
Турист шокировал условиями в пятизвездочном отеле в КНДР — видео.
Туристка поделилась, что стоит знать перед поездкой в Париж.
Стюардесса посоветовала, как избежать панической атаки в самолете.
Читайте Новини.LIVE!