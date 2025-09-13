Видео
Главная Travel Турист шокировал условиями в пятизвездочном отеле в КНДР — видео

Турист шокировал условиями в пятизвездочном отеле в КНДР — видео

Дата публикации 13 сентября 2025 13:52
Как выглядит пятизвездочный отель в КНДР - видео
Администрация отеля. Фото: freepik.com

Северная Корея — изолированная страна мира, в которую почти невозможно попасть иностранцам. Впрочем, одному из туристов удалось тайно проникнуть в один из пятизвездочных отелей КНДР.

Соответствующим видео поделился пользователь therealestclipper в TikTok.

Читайте также:

Отели в Северной Корее

Турист показал один из гостиничных номеров в городе Кэсон. В коридоре отеля стоят кресла и стол со времен Советского Союза, которые еще сохранились в домах наших бабушек и дедушек.

Путешественник также шокировал условиями в самом номере. В нем очень мало пространства и низкий потолок, крошечный холодильник, который не работает и телевизор очень устаревшей модели.

На столике возле холодильника стоят несколько небольших чашек, рядом 2 небольших шкафа с одеялами и постелью. Мужчина пожаловался, что в номере полно комаров и он не представляет, как будет спать этой ночью.

Пользователи сети высмеяли, что это 5-звездочный отель и подчеркнули, что даже самый дешевый мотель в Европе или США выглядит в разы лучше и современнее.

путешествие КНДР туризм Северная Корея отели
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
