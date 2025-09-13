Відео
Турист шокував умовами в п'ятизірковому готелі у КНДР — відео

Турист шокував умовами в п'ятизірковому готелі у КНДР — відео

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 13:52
Як виглядає п'ятизірковий готель в КНДР — відео
Адміністрація готелю. Фото: freepik.com

Північна Корея — ізольована країна світу, до якої майже неможливо потрапити іноземцям. Втім, одному з туристів вдалося таємно проникнути в один з п'ятизіркових готелів КНДР.

Відповідним відео поділився користувач therealestclipper в TikTok.

Читайте також:

Готелі в Північній Кореї

Турист показав один з готельних номерів у місті Кесон. В коридорі готелю стоять крісла та стіл з часів Радянського Союзу, які ще збереглися в будинках наших бабусь та дідусів.

Мандрівник також шокував умовами в самому номері. В ньому дуже мало простору та низька стеля, крихітний холодильник, який не працює та телевізор дуже застарілої моделі.

На столику біля холодильника стоять декілька невеликих чашок, поруч 2 невеликі шафи з ковдрами та постіллю. Чоловік поскаржився, що в номері повно комарів і він не уявляє, як буде спати цієї ночі.

Користувачі мережі висміяли, що це 5-зірковий готель та підкреслили, що навіть найдешевший мотель в Європі чи США виглядає в рази краще та сучасніше.

ТОП-10 речей, які варто зробити в Києві у вересні.

 

подорож КНДР туризм Північна Корея готелі
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
