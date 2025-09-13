Відео
Ryanair дозволив деяким пасажирам брати в літак більше речей

Ryanair дозволив деяким пасажирам брати в літак більше речей

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 22:48
Ryanair дозволяє перевозити 3 сумки в літаку — деталі
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Ірландський лоукостер Ryanair дозволяє безкоштовно брати на борт невелику особисту сумку, якщо вона поміщається під сидінням попереду. Проте в компанії є виключення для тих, хто подорожує з малюками.

Про це пише Daily Express.

Читайте також:

Виключення Ryanair щодо багажу

Зазначається, що деякі пасажири, окрім однієї сумки, ще безкоштовно можуть взяти на борт літака до двох додаткових одиниць багажу, якщо вони подорожують з немовлятами та дітьми.

Авіакомпанія дозволяє пасажирам без доплат перевозити дві речі на кожну дитину, окрім дозволеної кількості ручної поклажі. Це можуть бути коляска, автокрісло, підсилювач сидіння або дорожнє ліжечко, які необхідно зареєструвати та промаркувати на стійці реєстрації в аеропорту або біля виходу на посадку.

Ryanair дозволив деяким пасажирам брати в літак більше речей - фото 1
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Окрім того Ryanair, авіакомпанія дозволяє безкоштовно перевозити дитячу сумку розміром 45x35x20 см і вагою до 5 кг для немовлят, які подорожують на колінах дорослого.

Ryanair рекомендує сім'ям, які подорожують з дитячим спорядженням, прибути до аеропорту для реєстрації або здачі багажу за дві години до вильоту.

На борту літака в задній або середній частині салону є приміщення для переодягання немовлят, а бортпровідники можуть при необхідності підігріти дитячі пляшечки. Проте представники авіакомпанії не можуть готувати або підігрівати дитяче харчування на борту.

Осінь на Київщині — чотири ідеї для поїздки на вихідні.

Альтернатива морю — який курорт обрати для поїздки all inclusive.

Велопрогулянки в горах — як організувати безпечну подорож.

Ryanair скасовує рейси до трьох міст Європи.

Рейтинг найбезпечніших країн світу.

авіарейси подорож літаки туризм Ryanair
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
