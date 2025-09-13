Ryanair дозволяє перевозити 3 сумки в літаку — деталі

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Ірландський лоукостер Ryanair дозволяє безкоштовно брати на борт невелику особисту сумку, якщо вона поміщається під сидінням попереду. Проте в компанії є виключення для тих, хто подорожує з малюками.

Виключення Ryanair щодо багажу

Зазначається, що деякі пасажири, окрім однієї сумки, ще безкоштовно можуть взяти на борт літака до двох додаткових одиниць багажу, якщо вони подорожують з немовлятами та дітьми.

Авіакомпанія дозволяє пасажирам без доплат перевозити дві речі на кожну дитину, окрім дозволеної кількості ручної поклажі. Це можуть бути коляска, автокрісло, підсилювач сидіння або дорожнє ліжечко, які необхідно зареєструвати та промаркувати на стійці реєстрації в аеропорту або біля виходу на посадку.

Окрім того Ryanair, авіакомпанія дозволяє безкоштовно перевозити дитячу сумку розміром 45x35x20 см і вагою до 5 кг для немовлят, які подорожують на колінах дорослого.

Ryanair рекомендує сім'ям, які подорожують з дитячим спорядженням, прибути до аеропорту для реєстрації або здачі багажу за дві години до вильоту.

На борту літака в задній або середній частині салону є приміщення для переодягання немовлят, а бортпровідники можуть при необхідності підігріти дитячі пляшечки. Проте представники авіакомпанії не можуть готувати або підігрівати дитяче харчування на борту.

