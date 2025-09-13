Ryanair позволяет перевозить 3 сумки в самолете - детали

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Ирландский лоукостер Ryanair позволяет бесплатно брать на борт небольшую личную сумку, если она помещается под сиденьем впереди. Однако в компании есть исключение для тех, кто путешествует с малышами.

Исключение Ryanair относительно багажа

Отмечается, что некоторые пассажиры могут кроме одной сумки, еще бесплатно могут взять на борт самолета до двух дополнительных единиц багажа, если они путешествуют с младенцами и детьми.

Авиакомпания позволяет пассажирам без доплат перевозить две вещи на каждого ребенка, кроме разрешенного количества ручной клади. Это могут быть коляска, автокресло, усилитель сиденья или дорожная кроватка, которые необходимо зарегистрировать и промаркировать на стойке регистрации в аэропорту или у выхода на посадку.

Кроме того Ryanair, авиакомпания позволяет бесплатно перевозить детскую сумку размером 45x35x20 см и весом до 5 кг для младенцев, путешествующих на коленях взрослого.

Ryanair рекомендует семьям, путешествующим с детским снаряжением, прибыть в аэропорт для регистрации или сдачи багажа за два часа до вылета.

На борту самолета в задней или средней части салона есть помещение для переодевания младенцев, а бортпроводники могут при необходимости подогреть детские бутылочки. Однако представители авиакомпании не могут готовить или подогревать детское питание на борту.

