Ryanair позволяет перевозить 3 сумки в самолете - детали

Ryanair разрешил пассажирам брать в самолет больше вещей
Ирландский лоукостер Ryanair позволяет бесплатно брать на борт небольшую личную сумку, если она помещается под сиденьем впереди. Однако в компании есть исключение для тех, кто путешествует с малышами.
Об этом пишет Daily Express.
Исключение Ryanair относительно багажа
Отмечается, что некоторые пассажиры могут кроме одной сумки, еще бесплатно могут взять на борт самолета до двух дополнительных единиц багажа, если они путешествуют с младенцами и детьми.
Авиакомпания позволяет пассажирам без доплат перевозить две вещи на каждого ребенка, кроме разрешенного количества ручной клади. Это могут быть коляска, автокресло, усилитель сиденья или дорожная кроватка, которые необходимо зарегистрировать и промаркировать на стойке регистрации в аэропорту или у выхода на посадку.
Кроме того Ryanair, авиакомпания позволяет бесплатно перевозить детскую сумку размером 45x35x20 см и весом до 5 кг для младенцев, путешествующих на коленях взрослого.
Ryanair рекомендует семьям, путешествующим с детским снаряжением, прибыть в аэропорт для регистрации или сдачи багажа за два часа до вылета.
На борту самолета в задней или средней части салона есть помещение для переодевания младенцев, а бортпроводники могут при необходимости подогреть детские бутылочки. Однако представители авиакомпании не могут готовить или подогревать детское питание на борту.
