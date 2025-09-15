Видео
Главная Travel Крупнейший лоукостер мира отменит плату за Wi-Fi в самолетах

Крупнейший лоукостер мира отменит плату за Wi-Fi в самолетах

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 12:27
Бесплатный интернет в самолетах Southwest Airlines — когда станет доступным
Самолет авиакомпании Southwest Airlines. Фото: southwest.com

Крупнейший лоукостер мира Southwest Airlines обеспечит пассажиров бесплатным интернетом на всех рейсах. Сейчас такая услуга авиакомпании стоит 8 долларов за перелет.

Об этом пишет avianews.com.

Реклама
Читайте также:

Бесплатный интернет в самолетах Southwest Airlines

Отмечается, что сейчас Wi-Fi доступен на 800 авиалайнерах. Такой шаг сделает Southwest Airlines крупнейшей авиакомпанией США с бесплатным интернетом для пассажиров. Доплату за услугу на бортах отменят с 24 октября 2025 года.

В компании сообщили, что никоим образом не будут ограничивать трафик и пассажиры смогут не только переписываться в мессенджерах, но и сидеть и соцсетях, смотреть фильмы и сериалы онлайн, а также работать.

Для того, чтобы воспользоваться бесплатным Wi-Fi, нужно стать членом программы лояльности Southwest Airlines — Rapid Rewards Customers.

Найбільший лоукостер світу встановить в літаках Wi-Fi - фото 1
Женщина работает в аэропорту. Фото: freepik.com

В компании предупредили, что далеко не во всех самолетах есть USB-порт, чтобы подзарядить гаджеты, поэтому стоит это сделать дома заранее.

Ryanair разрешил некоторым пассажирам брать в самолет больше вещей.

Осень на Киевщине — четыре идеи для поездки на выходные.

Альтернатива морю — какой курорт выбрать для поездки all inclusive.

Скрытая жемчужина в Италии, где снимали сериал "Белый лотос".

Wizz Air анонсировал 6 новых рейсов из Литвы — направления.

