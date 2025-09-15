Бесплатный интернет в самолетах Southwest Airlines — когда станет доступным

Крупнейший лоукостер мира отменит плату за Wi-Fi в самолетах
Крупнейший лоукостер мира Southwest Airlines обеспечит пассажиров бесплатным интернетом на всех рейсах. Сейчас такая услуга авиакомпании стоит 8 долларов за перелет.
Об этом пишет avianews.com.
Бесплатный интернет в самолетах Southwest Airlines
Отмечается, что сейчас Wi-Fi доступен на 800 авиалайнерах. Такой шаг сделает Southwest Airlines крупнейшей авиакомпанией США с бесплатным интернетом для пассажиров. Доплату за услугу на бортах отменят с 24 октября 2025 года.
В компании сообщили, что никоим образом не будут ограничивать трафик и пассажиры смогут не только переписываться в мессенджерах, но и сидеть и соцсетях, смотреть фильмы и сериалы онлайн, а также работать.
Для того, чтобы воспользоваться бесплатным Wi-Fi, нужно стать членом программы лояльности Southwest Airlines — Rapid Rewards Customers.
В компании предупредили, что далеко не во всех самолетах есть USB-порт, чтобы подзарядить гаджеты, поэтому стоит это сделать дома заранее.
