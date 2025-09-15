Бесплатный интернет в самолетах Southwest Airlines — когда станет доступным

Самолет авиакомпании Southwest Airlines. Фото: southwest.com

Крупнейший лоукостер мира Southwest Airlines обеспечит пассажиров бесплатным интернетом на всех рейсах. Сейчас такая услуга авиакомпании стоит 8 долларов за перелет.

Об этом пишет avianews.com.

Отмечается, что сейчас Wi-Fi доступен на 800 авиалайнерах. Такой шаг сделает Southwest Airlines крупнейшей авиакомпанией США с бесплатным интернетом для пассажиров. Доплату за услугу на бортах отменят с 24 октября 2025 года.

В компании сообщили, что никоим образом не будут ограничивать трафик и пассажиры смогут не только переписываться в мессенджерах, но и сидеть и соцсетях, смотреть фильмы и сериалы онлайн, а также работать.

Для того, чтобы воспользоваться бесплатным Wi-Fi, нужно стать членом программы лояльности Southwest Airlines — Rapid Rewards Customers.

Женщина работает в аэропорту. Фото: freepik.com

В компании предупредили, что далеко не во всех самолетах есть USB-порт, чтобы подзарядить гаджеты, поэтому стоит это сделать дома заранее.

