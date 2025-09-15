Запустять найдовший у світі рейс на літаку — напрямок

Дівчинка бавиться з іграшковим літаком. Фото: freepik.com

Вже цієї зими авіакомпанія China Eastern Airlines запустить рекордний рейс тривалістю 29 годин. Маршрут пролягатиме з китайського міста Шанхай до столиці Аргентини Буенос-Айреса.

Найдовша подорож літаком у світі

Зазначається, що маршрут Шанхай — Буенос-Айрес передбачає пересадку в Окленді (Нова Зеландія) і подолавши відстань понад 19 680 кілометрів. Проте рейс унікальний тим, що пасажирам не потрібно пересідати на інший літак під час подорожі — вони повернуться на свої заброньовані раніше місця.

Орієнтовна вартість перельоту з Буенос-Айреса до Шанхаю складає приблизно 2000 євро, а з Шанхаю до Буенос-Айресу — 1750 євро. Пасажири літатимуть на Boeing 777-300ER.

Квитки на літак Шанхай — Буенос-Айрес вже у продажу. Рейси виконуватимуться двічі на тиждень — щопонеділка та щочетверга з Китаю та щовівторка та щоп'ятниці — з Аргентини.

Пасажири в літаку. Фото: freepik.com

Новий рейс побив рекорд. Раніше найдовшим у світі вважався рейс з Пекіну (Китай) до Сан-Паулу (Бразилія) авіакомпанії China Airlines.

