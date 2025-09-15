Запустят самый длинный в мире рейс на самолете - направление

Девочка играет с игрушечным самолетом. Фото: freepik.com

Уже этой зимой авиакомпания China Eastern Airlines запустит рекордный рейс продолжительностью 29 часов. Маршрут будет пролегать из китайского города Шанхай в столицу Аргентины Буэнос-Айрес.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама

Читайте также:

Самое длинное путешествие самолетом в мире

Отмечается, что маршрут Шанхай — Буэнос-Айрес предусматривает пересадку в Окленде (Новая Зеландия) и преодолев расстояние более 19 680 километров. Однако рейс уникален тем, что пассажирам не нужно пересаживаться на другой самолет во время путешествия — они вернутся на свои забронированные ранее места.

Ориентировочная стоимость перелета из Буэнос-Айреса в Шанхай составляет примерно 2000 евро, а из Шанхая в Буэнос-Айрес — 1750 евро. Пассажиры будут летать на Boeing 777-300ER.

Билеты на самолет Шанхай — Буэнос-Айрес уже в продаже. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам из Китая и по вторникам и пятницам — из Аргентины.

Пассажиры в самолете. Фото: freepik.com

Новый рейс побил рекорд. Ранее самым длинным в мире считался рейс из Пекина (Китай) в Сан-Паулу (Бразилия) авиакомпании China Airlines.

Туристка раскрыла, как быстро найти потерянный багаж в аэропорту.

Двухколесный рай — идеальный город в Европе для велосипедистов.

Любителей мест у окна в самолетах предупредили об угрозе.

Крупнейший лоукостер мира отменит плату за Wi-Fi в самолетах.

Wizz Air анонсировал 6 новых рейсов из Литвы — направления.