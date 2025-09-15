Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Travel Два рассвета в самолете — куда запустят самый длинный рейс в мире

Два рассвета в самолете — куда запустят самый длинный рейс в мире

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 22:48
Запустят самый длинный в мире рейс на самолете - направление
Девочка играет с игрушечным самолетом. Фото: freepik.com

Уже этой зимой авиакомпания China Eastern Airlines запустит рекордный рейс продолжительностью 29 часов. Маршрут будет пролегать из китайского города Шанхай в столицу Аргентины Буэнос-Айрес.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Самое длинное путешествие самолетом в мире

Отмечается, что маршрут Шанхай — Буэнос-Айрес предусматривает пересадку в Окленде (Новая Зеландия) и преодолев расстояние более 19 680 километров. Однако рейс уникален тем, что пассажирам не нужно пересаживаться на другой самолет во время путешествия — они вернутся на свои забронированные ранее места.

Ориентировочная стоимость перелета из Буэнос-Айреса в Шанхай составляет примерно 2000 евро, а из Шанхая в Буэнос-Айрес — 1750 евро. Пассажиры будут летать на Boeing 777-300ER.

Билеты на самолет Шанхай — Буэнос-Айрес уже в продаже. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам из Китая и по вторникам и пятницам — из Аргентины.

Два світанки в літаку — куди запустять найдовший рейс у світі - фото 1
Пассажиры в самолете. Фото: freepik.com

Новый рейс побил рекорд. Ранее самым длинным в мире считался рейс из Пекина (Китай) в Сан-Паулу (Бразилия) авиакомпании China Airlines.

Туристка раскрыла, как быстро найти потерянный багаж в аэропорту.

Двухколесный рай — идеальный город в Европе для велосипедистов.

Любителей мест у окна в самолетах предупредили об угрозе.

Крупнейший лоукостер мира отменит плату за Wi-Fi в самолетах.

Wizz Air анонсировал 6 новых рейсов из Литвы — направления.

авиарейсы Китай путешествие Аргентина самолеты туризм
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации