Запустят самый длинный в мире рейс на самолете - направление

Два рассвета в самолете — куда запустят самый длинный рейс в мире
Уже этой зимой авиакомпания China Eastern Airlines запустит рекордный рейс продолжительностью 29 часов. Маршрут будет пролегать из китайского города Шанхай в столицу Аргентины Буэнос-Айрес.
Об этом пишет Daily Express.
Самое длинное путешествие самолетом в мире
Отмечается, что маршрут Шанхай — Буэнос-Айрес предусматривает пересадку в Окленде (Новая Зеландия) и преодолев расстояние более 19 680 километров. Однако рейс уникален тем, что пассажирам не нужно пересаживаться на другой самолет во время путешествия — они вернутся на свои забронированные ранее места.
Ориентировочная стоимость перелета из Буэнос-Айреса в Шанхай составляет примерно 2000 евро, а из Шанхая в Буэнос-Айрес — 1750 евро. Пассажиры будут летать на Boeing 777-300ER.
Билеты на самолет Шанхай — Буэнос-Айрес уже в продаже. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам из Китая и по вторникам и пятницам — из Аргентины.
Новый рейс побил рекорд. Ранее самым длинным в мире считался рейс из Пекина (Китай) в Сан-Паулу (Бразилия) авиакомпании China Airlines.
Туристка раскрыла, как быстро найти потерянный багаж в аэропорту.
Двухколесный рай — идеальный город в Европе для велосипедистов.
Любителей мест у окна в самолетах предупредили об угрозе.
Крупнейший лоукостер мира отменит плату за Wi-Fi в самолетах.
Wizz Air анонсировал 6 новых рейсов из Литвы — направления.
Читайте Новини.LIVE!