Польша тестирует новую систему на границе - что стоит знать туристам

Очереди на границе. Иллюстративное фото: depositphotos.com

На границе с Польшей возможны очереди. Поляки начали тестировать новую биометрическую систему контроля.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

Новая система контроля на украинско-польской границе

В ГПСУ объяснили, что новая система предусматривает считывание лиц и отбор отпечатков пальцев, как при въезде, так и выезде из Украины. Там предупредили, что из-за дополнительных мер контроля продолжительность проверки документов может затянуться, возможны пробки на границе.

Кроме того, на пункте пропуска "Шегини" идут ремонтные работы с украинской стороны, которые временно влияют на пропускную способность легкового и грузового транспорта.

Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Система EES должна начать работать во всех государствах ЕС в октябре 2025 года. После ее производства пограничники автоматически будут считывать и хранить отпечатки пальцев и другие биометрические данные лиц, пересекающих границу. Она была создана для того, что повысить уровень безопасности и контролировать сроки пребывания иностранцев на территории ЕС.

