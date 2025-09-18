Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Travel Возможны очереди на границе — поляки тестируют новую систему

Возможны очереди на границе — поляки тестируют новую систему

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 17:08
Польша тестирует новую систему на границе - что стоит знать туристам
Очереди на границе. Иллюстративное фото: depositphotos.com

На границе с Польшей возможны очереди. Поляки начали тестировать новую биометрическую систему контроля.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Новая система контроля на украинско-польской границе

В ГПСУ объяснили, что новая система предусматривает считывание лиц и отбор отпечатков пальцев, как при въезде, так и выезде из Украины. Там предупредили, что из-за дополнительных мер контроля продолжительность проверки документов может затянуться, возможны пробки на границе.

Кроме того, на пункте пропуска "Шегини" идут ремонтные работы с украинской стороны, которые временно влияют на пропускную способность легкового и грузового транспорта.

Можливі черги на кордоні — поляки тестують нову систему - фото 1
Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Система EES должна начать работать во всех государствах ЕС в октябре 2025 года. После ее производства пограничники автоматически будут считывать и хранить отпечатки пальцев и другие биометрические данные лиц, пересекающих границу. Она была создана для того, что повысить уровень безопасности и контролировать сроки пребывания иностранцев на территории ЕС.

Два рассвета в самолете — куда запустят самый длинный рейс в мире.

Туристка раскрыла, как быстро найти потерянный багаж в аэропорту.

В стиле знаков зодиака — в Киеве открыли новую выставку хризантем.

Крупнейший лоукостер мира отменит плату за Wi-Fi в самолетах.

Wizz Air анонсировал 6 новых рейсов из Литвы — направления.

Польша путешествие проверки туризм очереди на границе
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации