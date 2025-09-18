Ryanair закроет базу в Вене - что стоит знать путешественникам

Вслед за Wizz Air — Ryanair урезал рейсы в одну из стран Европы
Ирландский лоукостер Ryanair сокращает рейсы в Вену. Такой шаг компания сделала на фоне существенного повышения авиационных налогов и сборов.
Об этом говорится на сайте лоукостера.
Ryanair не принял новые авиационные налоги
Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири раскритиковал власти Вены за то, что она стала "безнадежно неконкурентоспособной". В компании приняли решение вывести три самолета и закрыть маршруты из Вены в Биллунду (Дания), Сантандере (Испания) и Таллинн (Эстония) уже этой зимой.
О'Лири пообещал увеличить пассажиропоток на 70% до 12 миллионов пассажиров в год, если австрийское правительство отменит налог в размере 12 евро по примеру Швеции, Венгрии и Италии.
"Вена остается одной из немногих стран ЕС, как и Германия, которая до сих пор не восстановила трафик до уровня, который был до Covid. И это несмотря на стремительный рост Ryanair в Австрии с 2019 года (+160%), включая добавление четырех новых маршрутов в и из Зальцбурга и Линца этой зимой", — добавил О'Лири.
