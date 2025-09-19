Безкоштовні виставки — де побувати на вихідних у Києві

Дівчинка з мамою відвідує виставку скульптур. Фото: freepik.com

Різке похолодання — не привід сидіти вдома. Синоптики обіцяють потепління у столиці цими вихідними, тож беріть рідних та друзів на нові мистецькі виставки.

Добіркою цікавих виставок поділився тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok.

Блогер радить відвідати виставку Лесі Хоменко "Уявна відстань", присвячену війні. Вона проходить у PinchukArtCentre. Тут мистецькі полотна скручені в гранатомети.

В одному з виставкових залів на екрані люди з окупованих територій відтворюють моторошні звуки, які вони чули від снарядів та ракет.

Також в PinchukArtCentre можна відвідати виставку "Архіпелаг історії". Вона розповідає про те, як українцям перекручували історію та робили її нецікавою. Полотна показують артефакти, які іноземці вкрали в українців.

Виставки проходять за адресою: вул. Велика Васильківська, 1. Вхід — вільний.

