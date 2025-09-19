Безкоштовні виставки — де побувати на вихідних у Києві

Вихідні в Києві — безкоштовні виставки, які варто відвідати
Різке похолодання — не привід сидіти вдома. Синоптики обіцяють потепління у столиці цими вихідними, тож беріть рідних та друзів на нові мистецькі виставки.
Добіркою цікавих виставок поділився тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok.
Де побувати на вихідних в Києві
Блогер радить відвідати виставку Лесі Хоменко "Уявна відстань", присвячену війні. Вона проходить у PinchukArtCentre. Тут мистецькі полотна скручені в гранатомети.
В одному з виставкових залів на екрані люди з окупованих територій відтворюють моторошні звуки, які вони чули від снарядів та ракет.
Також в PinchukArtCentre можна відвідати виставку "Архіпелаг історії". Вона розповідає про те, як українцям перекручували історію та робили її нецікавою. Полотна показують артефакти, які іноземці вкрали в українців.
Виставки проходять за адресою: вул. Велика Васильківська, 1. Вхід — вільний.
@vadymgrinko
На яку з цих виставок хотіли би сходити найбільше? #київ♬ High Energy - FASSounds
У стилі знаків зодіаку — в Києві відкрили нову виставку хризантем.
Найбільший лоукостер світу скасує плату за Wi-Fi в літаках.
Wizz Air анонсував 6 нових рейсів з Литви — напрямки.
Топ-7 найкрасивіших доріг у світі.
Містичні замки в Україні, де кров застигає у жилах.
Читайте Новини.LIVE!