Выходные в Киеве — бесплатные выставки, которые стоит посетить

Выходные в Киеве — бесплатные выставки, которые стоит посетить

Дата публикации 19 сентября 2025 20:05
Бесплатные выставки - где побывать на выходных в Киеве
Девочка с мамой посещает выставку скульптур. Фото: freepik.com

Резкое похолодание — не повод сидеть дома. Синоптики обещают потепление в столице в эти выходные, поэтому берите родных и друзей на новые художественные выставки.

Подборкой интересных выставок поделился тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok.

Где побывать на выходных в Киеве

Блогер советует посетить выставку Леси Хоменко "Мнимое расстояние", посвященную войне. Она проходит в PinchukArtCentre, где художественные полотна скручены в гранатометы.

В одном из выставочных залов на экране люди с оккупированных территорий воспроизводят жуткие звуки, которые они слышали от снарядов и ракет.

Также в PinchukArtCentre можно посетить выставку "Архипелаг истории". Она рассказывает о том, как украинцам искажали историю и делали ее неинтересной. Полотна показывают артефакты, которые иностранцы украли у украинцев.

Выставки проходят по адресу: ул. Большая Васильковская, 1. Вход — свободный.

На какую из этих выставок хотели бы сходить больше всего ? #киев

Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
