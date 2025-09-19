Бесплатные выставки - где побывать на выходных в Киеве

Выходные в Киеве — бесплатные выставки, которые стоит посетить
Резкое похолодание — не повод сидеть дома. Синоптики обещают потепление в столице в эти выходные, поэтому берите родных и друзей на новые художественные выставки.
Подборкой интересных выставок поделился тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok.
Где побывать на выходных в Киеве
Блогер советует посетить выставку Леси Хоменко "Мнимое расстояние", посвященную войне. Она проходит в PinchukArtCentre, где художественные полотна скручены в гранатометы.
В одном из выставочных залов на экране люди с оккупированных территорий воспроизводят жуткие звуки, которые они слышали от снарядов и ракет.
Также в PinchukArtCentre можно посетить выставку "Архипелаг истории". Она рассказывает о том, как украинцам искажали историю и делали ее неинтересной. Полотна показывают артефакты, которые иностранцы украли у украинцев.
Выставки проходят по адресу: ул. Большая Васильковская, 1. Вход — свободный.
