Самые красивые дороги мира - куда отправиться в отпуск на авто

Топ-7 самых красивых дорог в мире
Осень — прекрасная пора, чтобы отправиться в новое путешествие на авто. Приятная музыка, невероятные пейзажи и близкие рядом.
Рейтингом самых красивых дорог в мире поделился YouTube-канал Top Fives.
Рейтинг самых красивых дорог в мире
Первое место в рейтинге занимает живописная автомагистраль на острове Кейп-Бретон в провинции Новая Шотландия в Канаде. Она проходит через горную местность Кейп-Бретон и национальный парк Кейп-Бретон-Хайлендс. Top Five назвал ее одной из "самых известных дорог" Северной Америки с живописными пейзажами, пешеходными тропами и историческими памятниками.
Второе место заняла Амальфи Драйв в Италии. Она пролегает вдоль Амальфитанского побережья между Сорренто и Амальфи. Большая часть дороги пролегает вдоль скалистого побережья, откуда открывается невероятный вид на Тирренское море, а с другой стороны — на скалы, возвышающиеся над морем.
Тройку лидеров замыкает национальная дорога в Исландии, которая охватывает всю страну. Она считается важнейшей частью транспортной инфраструктуры страны и соединяет многие города. Ее длина составляет 1320 километров, что делает ее самой длинной кольцевой дорогой в Европе. Эта дорога открывает виды на удивительные природные достопримечательности Исландии, которые словно сошли со страниц скандинавских сказок.
Топ-7 самых красивых дорог в мире:
- автомагистраль на острове Кейп-Бретон в Канаде;
- дорога Амальфи Драйв в Италии;
- кольцевая дорога в Исландии;
- горный перевал в Восточных Альпах;
- Тонгтянь-авеню в Китае;
- магистраль на Аллансфордомс в Австралии;
- автомагистраль вдоль побережья Калифорнии.
Крупнейший лоукостер мира отменит плату за Wi-Fi в самолетах.
Wizz Air анонсировал 6 новых рейсов из Литвы — направления.
Вслед за Wizz Air — Ryanair урезал рейсы в одну из стран Европы.
Мистические замки в Украине, где кровь застывает в жилах.
Не спешите включать свет — как обнаружить клопов в номере отеля.
Читайте Новини.LIVE!