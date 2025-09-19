Видео
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России
Топ-7 самых красивых дорог в мире

Топ-7 самых красивых дорог в мире

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 12:37
Самые красивые дороги мира - куда отправиться в отпуск на авто
Турист на авто наслаждается пейзажами. Фото: freepik.com

Осень — прекрасная пора, чтобы отправиться в новое путешествие на авто. Приятная музыка, невероятные пейзажи и близкие рядом.

Рейтингом самых красивых дорог в мире поделился YouTube-канал Top Fives.

Рейтинг самых красивых дорог в мире

Первое место в рейтинге занимает живописная автомагистраль на острове Кейп-Бретон в провинции Новая Шотландия в Канаде. Она проходит через горную местность Кейп-Бретон и национальный парк Кейп-Бретон-Хайлендс. Top Five назвал ее одной из "самых известных дорог" Северной Америки с живописными пейзажами, пешеходными тропами и историческими памятниками.

Топ-7 найкрасивіших доріг у світі - фото 1
Автомагистраль на острове Кейп-Бретон. Фото: Cape Breton Destination Association

Второе место заняла Амальфи Драйв в Италии. Она пролегает вдоль Амальфитанского побережья между Сорренто и Амальфи. Большая часть дороги пролегает вдоль скалистого побережья, откуда открывается невероятный вид на Тирренское море, а с другой стороны — на скалы, возвышающиеся над морем.

Тройку лидеров замыкает национальная дорога в Исландии, которая охватывает всю страну. Она считается важнейшей частью транспортной инфраструктуры страны и соединяет многие города. Ее длина составляет 1320 километров, что делает ее самой длинной кольцевой дорогой в Европе. Эта дорога открывает виды на удивительные природные достопримечательности Исландии, которые словно сошли со страниц скандинавских сказок.

Топ-7 найкрасивіших доріг у світі - фото 2
Национальная дорога в Исландии. Фото: bustravel.is

Топ-7 самых красивых дорог в мире:

  1. автомагистраль на острове Кейп-Бретон в Канаде;
  2. дорога Амальфи Драйв в Италии;
  3. кольцевая дорога в Исландии;
  4. горный перевал в Восточных Альпах;
  5. Тонгтянь-авеню в Китае;
  6. магистраль на Аллансфордомс в Австралии;
  7. автомагистраль вдоль побережья Калифорнии.

Наталья Кушнир
Автор:
Наталья Кушнир
