Красивые мистические замки в Украине с легендами - куда поехать осенью

Свиржский замок.

Украина — земля древних крепостей и величественных замков, которые хранят память героических битв и событий. Атмосфера в некоторых из них до сих пор холодит кровь.

Подборкой поделился visitukraine.today.

Подгорецкий замок

Он расположен в селе Подгорцы Золочевского района Львовской области. Он был построен в стиле позднего ренессанса и барокко в 17 веке по указанию коронного гетмана Станислава Конецпольского. По легенде, один из владельцев замка замуровал в его стенах свою жену. Ее призрак, который прозвали Белой Дамой, время от времени пугает туристов. Во время одного из эпизодов "Битвы экстрасенсов" здесь обнаружили паранормальную активность. Это место также исследовала американская группа "Охотников за привидениями".

Мукачевский замок "Паланок"

Он расположен на 68-метровой скале. Он был возведен еще племенами хорватов, которое обитало до захвата Закарпатья венграми в 11 веке. Ходят легенды, что один из владельцев замка — венгерский князь Федор Корятович подписал кровавое соглашение с самим чертом. Он хотел построить большой колодец в замке, однако ему постоянно мешала скала, стенки колодца постоянно осыпались на дно. Когда князь был в отчаянии, появился черт, который за мешок золота должен был обеспечить замок водой. Однако нечисть обманули, и в огромном мешке для черта было только две монеты. Черт якобы очень обиделся и дает о себе знать и по сей день.

Свиржский замок

Этот замок расположен в селе Свирж Перемышлянского района Львовской области. Первые упоминания о нем в документах появились еще в 15 веке. В течение многих лет замок принадлежал польскому роду Свиржских, который и отстроил основную часть замка. По легенде, когда замок выполнял роль оборонительного сооружения, его окружили бусурманы. За вражеским войском наблюдала девушка, которая влюбилась в одного из бусурманов. Когда вражеские войска якобы отказались от идеи идти на замок силой, девушка поверила бусурману и открыла дверь. Однако тот впустил своих собратьев и уничтожил жителей Свиржского замка, а несчастную девушку утопили в колодце. Местные верят, что ее душа до сих пор бродит в стенах и закрывает двери в комнаты.

