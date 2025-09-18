Красиві містичні замки в Україні з легендами — куди поїхати восени

Свірзький замок. Фото: visitukraine.today

Україна — земля стародавніх фортець і величних замків, які зберігають пам'ять героїчних битв та подій. Атмосфера в деяких із них досі холодить кров.

Підбіркою поділився visitukraine.today.

Підгорецький замок

Він розташований у селі Підгірці Золочівського району Львівської області. Він був збудований в стилі пізнього ренесансу та бароко у 17 столітті за вказівкою коронного гетьмана Станіслава Конєцпольського. За легендою, один із власників замку замурував у його стінах свою дружину. Її привид, який прозвали Білою Пані, час від часу лякає туристів. Під час одного з епізодів "Битви екстрасенсів" тут виявили паранормальну активність. Це місце також досліджувала американська група "Мисливців за привидами".

Мукачівський замок "Паланок"

Він розташований на 68-метровій скелі. Він був зведений ще племенами хорватів, яке мешкало до захоплення Закарпаття угорцями в 11 столітті. Ходять легенди, що один із власників замку — угорський князь Федір Корятович підписав криваву угоду з самим чортом. Він хотів збудувати великий колодязь у замку, проте йому постійно заважала скеля, стінки колодязя постійно осипались на дно. Коли князь був у розпачі, з'явився чорт, який за мішок золота мав забезпечити замок водою. Проте нечисть ошукали, й у величезному мішку для чорта було лише дві монети. Чорт нібито дуже образився і дає про себе знати й донині.

Свірзький замок

Цей замок розташований у селі Свірж Перемишлянського району Львівської області. Перші згадки про нього в документах з'явились ще у 15 столітті. Протягом багатьох років замок належав польському роду Свірзьких, який і відбудував основну частину замку. За легендою, коли замок виконував роль оборонної споруди, його оточили бусурмани. За ворожим військом спостерігала дівчина, яка закохалася в одного з бусурманів. Коли ворожі війська нібито відмовились від ідеї йти на замок силою, дівчина повірила бусурманину і відчинила двері. Проте той впустив своїх побратимів та знищив мешканців Свірзького замку, а нещасну дівчину втопили в колодязі. Місцеві вірять, що її душа досі бродить в стінах і зачиняє двері в усі кімнати.

