Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Travel Містичні замки в Україні, де кров застигає у жилах

Містичні замки в Україні, де кров застигає у жилах

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 16:37
Красиві містичні замки в Україні з легендами — куди поїхати восени
Свірзький замок. Фото: visitukraine.today

Україна — земля стародавніх фортець і величних замків, які зберігають пам'ять героїчних битв та подій. Атмосфера в деяких із них досі холодить кров.

Підбіркою поділився visitukraine.today.

Реклама
Читайте також:

Підгорецький замок

Він розташований у селі Підгірці Золочівського району Львівської області. Він був збудований в стилі пізнього ренесансу та бароко у 17 столітті за вказівкою коронного гетьмана Станіслава Конєцпольського. За легендою, один із власників замку замурував у його стінах свою дружину. Її привид, який прозвали Білою Пані, час від часу лякає туристів. Під час одного з епізодів "Битви екстрасенсів" тут виявили паранормальну активність. Це місце також досліджувала американська група "Мисливців за привидами".

Мукачівський замок "Паланок"

Він розташований на 68-метровій скелі. Він був зведений ще племенами хорватів, яке мешкало до захоплення Закарпаття угорцями в 11 столітті. Ходять легенди, що один із власників замку — угорський князь Федір Корятович підписав криваву угоду з самим чортом. Він хотів збудувати великий колодязь у замку, проте йому постійно заважала скеля, стінки колодязя постійно осипались на дно. Коли князь був у розпачі, з'явився чорт, який за мішок золота мав забезпечити замок водою. Проте нечисть ошукали, й у величезному мішку для чорта було лише дві монети. Чорт нібито дуже образився і дає про себе знати й донині.

Свірзький замок

Цей замок розташований у селі Свірж Перемишлянського району Львівської області. Перші згадки про нього в документах з'явились ще у 15 столітті. Протягом багатьох років замок належав польському роду Свірзьких, який і відбудував основну частину замку. За легендою, коли замок виконував роль оборонної споруди, його оточили бусурмани. За ворожим військом спостерігала дівчина, яка закохалася в одного з бусурманів. Коли ворожі війська нібито відмовились від ідеї йти на замок силою, дівчина повірила бусурманину і відчинила двері. Проте той впустив своїх побратимів та знищив мешканців Свірзького замку, а нещасну дівчину втопили в колодязі. Місцеві вірять, що її душа досі бродить в стінах і зачиняє двері в усі кімнати.

Туристка поділилася, що варто знати перед поїздкою до Парижа.

Стюардеса порадила, як уникнути панічної атаки в літаку.

Прихована перлина в Італії, де знімали серіал "Білий лотос".

Wizz Air анонсував 6 нових рейсів з Литви — напрямки.

Ryanair дозволив деяким пасажирам брати в літак більше речей.

подорож легенди туризм містика замок архітектура
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації