Найгарніші дороги світу — куди вирушити у відпустку на авто

Турист на авто насолоджується краєвидами. Фото: freepik.com

Осінь — чудова пора, щоб вирушити в нову подорож на авто. Приємна музика, неймовірні краєвиди та близькі поруч.

Рейтингом найгарніших доріг у світі поділився YouTube-канал Top Fives.

Рейтинг найкрасивіших доріг у світі

Перше місце в рейтингу посідає мальовнича автомагістраль на острові Кейп-Бретон у провінції Нова Шотландія у Канаді. Вона проходить через гірську місцевість Кейп-Бретон і національний парк Кейп-Бретон-Хайлендс. Top Five назвав її однією з "найвідоміших доріг" Північної Америки з мальовничими краєвидами, пішохідними стежками та історичними пам'ятками.

Автомагістраль на острові Кейп-Бретон. Фото: Cape Breton Destination Association

Друге місце зайняла Амальфі Драйв в Італії. Вона пролягає вздовж Амальфітанського узбережжя між Сорренто та Амальфі. Більша частина дороги пролягає вздовж скелястого узбережжя, звідки відкривається неймовірний краєвид на Тірренське море, а з іншого боку — на скелі, що височіють над морем.

Трійку лідерів замикає національна дорога в Ісландії, яка охоплює всю країну. Вона вважається найважливішою частиною транспортної інфраструктури країни та з'єднує багато міст. Її довжина складає 1320 кілометрів, що робить її найдовшою кільцевою дорогою в Європі. Ця дорога відкриває види на найдивовижніші природні пам'ятки Ісландії, які наче зійшли зі сторінок скандинавських казок.

Національна дорога в Ісландії. Фото: bustravel.is

Топ-7 найкрасивіших доріг у світі:

автомагістраль на острові Кейп-Бретон у Канаді; дорога Амальфі Драйв в Італії; кільцева дорога в Ісландії; гірський перевал у Східних Альпах; Тонгтянь-авеню в Китаї; магістраль на Аллансфордомс в Австралії; автомагістраль вздовж узбережжя Каліфорнії.

