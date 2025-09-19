Відео
Головна Travel Топ-7 найкрасивіших доріг у світі

Топ-7 найкрасивіших доріг у світі

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 12:37
Найгарніші дороги світу — куди вирушити у відпустку на авто
Турист на авто насолоджується краєвидами. Фото: freepik.com

Осінь — чудова пора, щоб вирушити в нову подорож на авто. Приємна музика, неймовірні краєвиди та близькі поруч.

Рейтингом найгарніших доріг у світі поділився YouTube-канал Top Fives

Рейтинг найкрасивіших доріг у світі

Перше місце в рейтингу посідає мальовнича автомагістраль на острові Кейп-Бретон у провінції Нова Шотландія у Канаді. Вона проходить через гірську місцевість Кейп-Бретон і національний парк Кейп-Бретон-Хайлендс. Top Five назвав її однією з "найвідоміших доріг" Північної Америки з мальовничими краєвидами, пішохідними стежками та історичними пам'ятками.

Топ-7 найкрасивіших доріг у світі - фото 1
Автомагістраль на острові Кейп-Бретон. Фото: Cape Breton Destination Association

Друге місце зайняла Амальфі Драйв в Італії. Вона пролягає вздовж Амальфітанського узбережжя між Сорренто та Амальфі. Більша частина дороги пролягає вздовж скелястого узбережжя, звідки відкривається неймовірний краєвид на Тірренське море, а з іншого боку — на скелі, що височіють над морем. 

Трійку лідерів замикає національна дорога в Ісландії, яка охоплює всю країну. Вона вважається найважливішою частиною транспортної інфраструктури країни та з'єднує багато міст. Її довжина складає 1320 кілометрів, що робить її найдовшою кільцевою дорогою в Європі. Ця дорога відкриває види на найдивовижніші природні пам'ятки Ісландії, які наче зійшли зі сторінок скандинавських казок.

Топ-7 найкрасивіших доріг у світі - фото 2
Національна дорога в Ісландії. Фото: bustravel.is

Топ-7 найкрасивіших доріг у світі:

  1. автомагістраль на острові Кейп-Бретон у Канаді;
  2. дорога Амальфі Драйв в Італії;
  3. кільцева дорога в Ісландії;
  4. гірський перевал у Східних Альпах;
  5. Тонгтянь-авеню в Китаї;
  6. магістраль на Аллансфордомс в Австралії;
  7. автомагістраль вздовж узбережжя Каліфорнії. 

Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
