Найгарніші дороги світу — куди вирушити у відпустку на авто

Топ-7 найкрасивіших доріг у світі
Осінь — чудова пора, щоб вирушити в нову подорож на авто. Приємна музика, неймовірні краєвиди та близькі поруч.
Рейтингом найгарніших доріг у світі поділився YouTube-канал Top Fives.
Рейтинг найкрасивіших доріг у світі
Перше місце в рейтингу посідає мальовнича автомагістраль на острові Кейп-Бретон у провінції Нова Шотландія у Канаді. Вона проходить через гірську місцевість Кейп-Бретон і національний парк Кейп-Бретон-Хайлендс. Top Five назвав її однією з "найвідоміших доріг" Північної Америки з мальовничими краєвидами, пішохідними стежками та історичними пам'ятками.
Друге місце зайняла Амальфі Драйв в Італії. Вона пролягає вздовж Амальфітанського узбережжя між Сорренто та Амальфі. Більша частина дороги пролягає вздовж скелястого узбережжя, звідки відкривається неймовірний краєвид на Тірренське море, а з іншого боку — на скелі, що височіють над морем.
Трійку лідерів замикає національна дорога в Ісландії, яка охоплює всю країну. Вона вважається найважливішою частиною транспортної інфраструктури країни та з'єднує багато міст. Її довжина складає 1320 кілометрів, що робить її найдовшою кільцевою дорогою в Європі. Ця дорога відкриває види на найдивовижніші природні пам'ятки Ісландії, які наче зійшли зі сторінок скандинавських казок.
Топ-7 найкрасивіших доріг у світі:
- автомагістраль на острові Кейп-Бретон у Канаді;
- дорога Амальфі Драйв в Італії;
- кільцева дорога в Ісландії;
- гірський перевал у Східних Альпах;
- Тонгтянь-авеню в Китаї;
- магістраль на Аллансфордомс в Австралії;
- автомагістраль вздовж узбережжя Каліфорнії.
Найбільший лоукостер світу скасує плату за Wi-Fi в літаках.
Wizz Air анонсував 6 нових рейсів з Литви — напрямки.
Вслід за Wizz Air — Ryanair урізав рейси до однієї з країн Європи.
Містичні замки в Україні, де кров застигає у жилах.
Не поспішайте вмикати світло — як виявити клопів у номері готелю.
Читайте Новини.LIVE!