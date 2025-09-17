Як виявити клопів в номері готелю — лайфхак для мандрівників

Туристка заселилась в готельний номер. Фото: freepik.com

Кількість випадків із клопами у номерах готелю зросла на 35% у період з 2022 до 2024 року. Досвідчена туристка поділилась порадами, як не стати жертвою цих комах під час відпустки.

Про це пише Daily Express.

Як уникнути укусів клопів у готельному номері

Клопи легко переносяться в сумках, на одязі й навіть на візках для прибирання, тож ви можете привезти цих комах додому. Окрім того, їх укуси дуже схожі на комарів, тому ви далеко не одразу зможете зрозуміти, хто спить із вами разом на ліжку.

Досвідчена туристка поділилась лайфхаком, як виявити клопів, перш ніж заселитися в готельний номер. Вона порадила після входу в номер вимкнути світло та зачинити штори. Приглушене освітлення допоможе виявити клопів.

Обробка кімнати від комах. Фото: freepik.com

Потім увімкніть ліхтарик на телефон та уважно роздивіться кути та складки на ліжку й матраці. Навіть якщо ви не виявите комах, після їх укусів залишаються невеликі краплі крові, які є тривожним дзвіночком. Також варто обов'язково оглянути штори та оббивку меблів.

Якщо ви помітили сліди клопів, сфотографуйте їх та зверніться до адміністрації для повернення коштів. Після переселення поперіть ваші речі у дуже гарячій воді.

