Головна Travel Названо найкращу країну в Європі для мандрівників-пенсіонерів

Названо найкращу країну в Європі для мандрівників-пенсіонерів

Дата публікації: 16 вересня 2025 12:37
Найкраща країна в Європі для пенсіонерів — куди вирушити на відпочинок
Пенсіонери відпочивають на пляжі. Фото: freepik.com

Нове дослідження визначило найкращу країну світу для пенсіонерів. Вона може похвалитися 300 сонячними днями на рік.

Про це пише Daily Express.

Найбільш сонячна країна Європи

Згідно з глобальним звітом про пенсійне забезпечення від Global Citizen Solutions, Португалія завоювала титул найкращої країни у світі для пенсіонерів у 2025 році. Вона манить туристів своєю сонячною та теплою погодою, унікальними мультикультурними містами та прекрасними прибережними сільськими пейзажами.

Аналітики враховували не лише природу, а й доступність до медичних послуг, ціни на житло й продукти та інше.

"Високий рівень життя та якісне медичне обслуговування при відносно низьких щоденних витратах — є ідеальним вибором для пенсіонерів з фіксованим доходом", — йдеться у звіті.

За даними аналітиків, Португалія також відзначилася високим рівнем особистої безпеки та доброзичливим ставленням місцевих жителів.

Окрім того, пенсіонери в Португалії можуть доволі швидко отримати візу D7, яка відкриває доступ до всіх потрібних послуг, а тому числі й медичних. Заявки обробляють зазвичай від 2 до 4 місяців.

Любителів місць біля вікна в літаках попередили про загрозу.

Туристам в США загрожує штраф у 3 тис доларів.

У стилі знаків зодіаку — в Києві відкрили нову виставку хризантем.

Два світанки в літаку — куди запустять найдовший рейс у світі.

Туристка розкрила, як швидко знайти загублений багаж в аеропорту.

подорож Португалія пляж пенсіонери туризм
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
