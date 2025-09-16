Найкраща країна в Європі для пенсіонерів — куди вирушити на відпочинок

Названо найкращу країну в Європі для мандрівників-пенсіонерів
Нове дослідження визначило найкращу країну світу для пенсіонерів. Вона може похвалитися 300 сонячними днями на рік.
Про це пише Daily Express.
Найбільш сонячна країна Європи
Згідно з глобальним звітом про пенсійне забезпечення від Global Citizen Solutions, Португалія завоювала титул найкращої країни у світі для пенсіонерів у 2025 році. Вона манить туристів своєю сонячною та теплою погодою, унікальними мультикультурними містами та прекрасними прибережними сільськими пейзажами.
Аналітики враховували не лише природу, а й доступність до медичних послуг, ціни на житло й продукти та інше.
"Високий рівень життя та якісне медичне обслуговування при відносно низьких щоденних витратах — є ідеальним вибором для пенсіонерів з фіксованим доходом", — йдеться у звіті.
За даними аналітиків, Португалія також відзначилася високим рівнем особистої безпеки та доброзичливим ставленням місцевих жителів.
Окрім того, пенсіонери в Португалії можуть доволі швидко отримати візу D7, яка відкриває доступ до всіх потрібних послуг, а тому числі й медичних. Заявки обробляють зазвичай від 2 до 4 місяців.
