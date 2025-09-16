Видео
Главная Travel Названа лучшая страна в Европе для путешественников-пенсионеров

Названа лучшая страна в Европе для путешественников-пенсионеров

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 12:37
Лучшая страна в Европе для пенсионеров - куда отправиться на отдых
Пенсионеры отдыхают на пляже. Фото: freepik.com

Новое исследование определило лучшую страну мира для пенсионеров. Она может похвастаться 300 солнечными днями в год.

Об этом пишет Daily Express.

Читайте также:

Самая солнечная страна Европы

Согласно глобальному отчету о пенсионном обеспечении от Global Citizen Solutions, Португалия завоевала титул лучшей страны в мире для пенсионеров в 2025 году. Она манит туристов своей солнечной и теплой погодой, уникальными мультикультурными городами и прекрасными прибрежными сельскими пейзажами.

Аналитики учитывали не только природу, но и доступность к медицинским услугам, цены на жилье и продукты и прочее.

"Высокий уровень жизни и качественное медицинское обслуживание при относительно низких ежедневных затратах — является идеальным выбором для пенсионеров с фиксированным доходом", — говорится в отчете.

По данным аналитиков, Португалия также отличилась высоким уровнем личной безопасности и доброжелательным отношением местных жителей.

Кроме того, пенсионеры в Португалии могут довольно быстро получить визу D7, которая открывает доступ ко всем необходимым услугам, а том числе и медицинским. Заявки обрабатывают обычно от 2 до 4 месяцев.

Любителей мест у окна в самолетах предупредили об угрозе.

Туристам в США грозит штраф в 3 тыс долларов.

В стиле знаков зодиака — в Киеве открыли новую выставку хризантем.

Два рассвета в самолете — куда запустят самый длинный рейс в мире.

Туристка раскрыла, как быстро найти потерянный багаж в аэропорту.

путешествие Португалия пляж пенсионеры туризм
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
