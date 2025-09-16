Лучшая страна в Европе для пенсионеров - куда отправиться на отдых

Названа лучшая страна в Европе для путешественников-пенсионеров
Новое исследование определило лучшую страну мира для пенсионеров. Она может похвастаться 300 солнечными днями в год.
Об этом пишет Daily Express.
Самая солнечная страна Европы
Согласно глобальному отчету о пенсионном обеспечении от Global Citizen Solutions, Португалия завоевала титул лучшей страны в мире для пенсионеров в 2025 году. Она манит туристов своей солнечной и теплой погодой, уникальными мультикультурными городами и прекрасными прибрежными сельскими пейзажами.
Аналитики учитывали не только природу, но и доступность к медицинским услугам, цены на жилье и продукты и прочее.
"Высокий уровень жизни и качественное медицинское обслуживание при относительно низких ежедневных затратах — является идеальным выбором для пенсионеров с фиксированным доходом", — говорится в отчете.
По данным аналитиков, Португалия также отличилась высоким уровнем личной безопасности и доброжелательным отношением местных жителей.
Кроме того, пенсионеры в Португалии могут довольно быстро получить визу D7, которая открывает доступ ко всем необходимым услугам, а том числе и медицинским. Заявки обрабатывают обычно от 2 до 4 месяцев.
