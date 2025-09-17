Как обнаружить клопов в номере отеля - лайфхак для путешественников

Туристка заселилась в гостиничный номер. Фото: freepik.com

Количество случаев с клопами в номерах отеля выросло на 35% в период с 2022 до 2024 года. Опытная туристка поделилась советами, как не стать жертвой этих насекомых во время отпуска.

Об этом пишет Daily Express.

Как избежать укусов клопов в гостиничном номере

Клопы легко переносятся в сумках, на одежде и даже на тележках для уборки, поэтому вы можете привезти этих насекомых домой. Кроме того, их укусы очень похожи на комаров, поэтому вы далеко не сразу сможете понять, кто спит с вами вместе на кровати.

Опытная туристка поделилась лайфхаком, как обнаружить клопов, прежде чем заселиться в гостиничный номер. Она посоветовала после входа в номер выключить свет и закрыть шторы. Приглушенное освещение поможет выявить клопов.

Затем включите фонарик на телефон и внимательно рассмотрите углы и складки на кровати и матрасе. Даже если вы не обнаружите насекомых, после их укусов остаются небольшие капли крови, которые являются тревожным звоночком. Также стоит обязательно осмотреть шторы и обивку мебели.

Если вы заметили следы клопов, сфотографируйте их и обратитесь к администрации для возврата средств. После переселения постирайте ваши вещи в очень горячей воде.

