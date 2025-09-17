Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Travel Не спешите включать свет — как обнаружить клопов в номере отеля

Не спешите включать свет — как обнаружить клопов в номере отеля

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 20:01
Как обнаружить клопов в номере отеля - лайфхак для путешественников
Туристка заселилась в гостиничный номер. Фото: freepik.com

Количество случаев с клопами в номерах отеля выросло на 35% в период с 2022 до 2024 года. Опытная туристка поделилась советами, как не стать жертвой этих насекомых во время отпуска.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Как избежать укусов клопов в гостиничном номере

Клопы легко переносятся в сумках, на одежде и даже на тележках для уборки, поэтому вы можете привезти этих насекомых домой. Кроме того, их укусы очень похожи на комаров, поэтому вы далеко не сразу сможете понять, кто спит с вами вместе на кровати.

Опытная туристка поделилась лайфхаком, как обнаружить клопов, прежде чем заселиться в гостиничный номер. Она посоветовала после входа в номер выключить свет и закрыть шторы. Приглушенное освещение поможет выявить клопов.

Не поспішайте вмикати світло — як виявити клопів в номері готелю - фото 1
Обработка комнаты от насекомых. Фото: freepik.com

Затем включите фонарик на телефон и внимательно рассмотрите углы и складки на кровати и матрасе. Даже если вы не обнаружите насекомых, после их укусов остаются небольшие капли крови, которые являются тревожным звоночком. Также стоит обязательно осмотреть шторы и обивку мебели.

Если вы заметили следы клопов, сфотографируйте их и обратитесь к администрации для возврата средств. После переселения постирайте ваши вещи в очень горячей воде.

Двухколесный рай — идеальный город в Европе для велосипедистов.

Отдых в октябре — где самое теплое море в Европе.

Прогулки по Киеву осенью — 7 парков на любой вкус.

Названа лучшая страна в Европе для путешественников-пенсионеров.

В стиле знаков зодиака — в Киеве открыли новую выставку хризантем.

путешествие насекомые советы клоп отели
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации