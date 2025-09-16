Відео
Варшава восени за 2 дні — найкращі локації, які варто відвідати

Варшава восени за 2 дні — найкращі локації, які варто відвідати

Дата публікації: 16 вересня 2025 14:01
Що подивитися у Варшаві за 2 дні — цікаві локації
Туристка подорожує Польщею. Фото: freepik.com

Плануєте провести кілька днів у Варшаві та хочете за такий короткий час подивитися місто? Туристка поділилася цікавими локаціями, які залишать багато вражень.

Відео з підбіркою цікавих місць поділилась тревел-блогерка Вікторія Шаргородська в TikTok.

Читайте також:

Вікенд у Варшаві

Розпочинати прогулянку столицею Польщі туристка порадила з оглядового майданчика в центрі міста, з якого відкриваються неймовірні краєвиди на Варшаву. Вартість підйому — 15 злотих (приблизно 160 гривень).

Блогерка також порекомендувала відвідати Університетський бібліотечний сад та Королівський палац із дуже затишною галявиною для пікніків.

Крутою локацією для прогулянки з дітьми також є Варшавський зоопарк. Його територія дуже велика, тому закладайте на візит не менше 3-4 годин.

Щоб пошопитись та смачно поїсти — відправляйтесь на Електровню. Тут величезний торговий центр, фудкорти та фонтани. Ввечері також можна піднятися на дах однієї з висоток, щоб насолодитися красою урбаністичної Варшави.

@lviv.city.guide

Локації Варшави: що подивитись і де смачно поїсти? 🥰 #подорожі #подорожієвропою #варшава

♬ Funky Lo-fi Vides (P-funk Jazz) - Gazelle

Польща подорож зоопарк туризм Варшава
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
