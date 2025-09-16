Що подивитися у Варшаві за 2 дні — цікаві локації

Варшава восени за 2 дні — найкращі локації, які варто відвідати
Плануєте провести кілька днів у Варшаві та хочете за такий короткий час подивитися місто? Туристка поділилася цікавими локаціями, які залишать багато вражень.
Відео з підбіркою цікавих місць поділилась тревел-блогерка Вікторія Шаргородська в TikTok.
Вікенд у Варшаві
Розпочинати прогулянку столицею Польщі туристка порадила з оглядового майданчика в центрі міста, з якого відкриваються неймовірні краєвиди на Варшаву. Вартість підйому — 15 злотих (приблизно 160 гривень).
Блогерка також порекомендувала відвідати Університетський бібліотечний сад та Королівський палац із дуже затишною галявиною для пікніків.
Крутою локацією для прогулянки з дітьми також є Варшавський зоопарк. Його територія дуже велика, тому закладайте на візит не менше 3-4 годин.
Щоб пошопитись та смачно поїсти — відправляйтесь на Електровню. Тут величезний торговий центр, фудкорти та фонтани. Ввечері також можна піднятися на дах однієї з висоток, щоб насолодитися красою урбаністичної Варшави.
