Что посмотреть в Варшаве за 2 дня - интересные локации

Планируете провести несколько дней в Варшаве и хотите за такое короткое время посмотреть город? Туристка поделилась интересными локациями, которые оставят много впечатлений.

Видео с подборкой интересных мест поделилась тревел-блогер Виктория Шаргородская в TikTok.

Уикенд в Варшаве

Начинать прогулку по столице Польши туристка посоветовала со смотровой площадки в центре города, с которой открываются невероятные виды на Варшаву. Стоимость подъема — 15 злотых (примерно 160 гривен).

Блогерша также порекомендовала посетить Университетский библиотечный сад и Королевский дворец с очень уютной лужайкой для пикников.

Крутой локацией для прогулки с детьми также является Варшавский зоопарк. Его территория очень большая, поэтому закладывайте на визит не менее 3-4 часов.

Чтобы пошопиться и вкусно поесть — отправляйтесь на Электровню. Здесь огромный торговый центр, фудкорты и фонтаны. Вечером можно подняться на крышу одной из высоток, чтобы насладиться красотой урбанистической Варшавы.

