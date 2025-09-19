Як зекономити на їжі та розваги в Парижі — поради туристам

Туристка в Парижі. Фото: freepik.com

Париж в багатьох асоціюється з розкішшю, дорогими розвагами та ресторанами. Проте не обов’язково витрачати сотні євро, щоб насолодитися справжньою атмосферою столиці Франції.

Як в Парижі зекономити на їжі та розвагах розповіла тревел-блогерка deviatko_ в TikTok.

Реклама

Читайте також:

Як дешево їсти та гуляти в Парижі

За словами туристки, найвигідніше харчуватися в Парижі саме в обід. В багатьох кафе й ресторанах з 12 до 14 є ланчі за вигідними цінами — 10-15 євро.

Купляти продукти в Парижі блогерка порадила у найкрупніших європейських супермаркетах — Lidl та Aldi, проте вони здебільшого розташовані на околицях міста.

Туристка також порадила взяти із собою пустку пляшку для води. В Парижі багато питних фонтанів, а тому числі й з газованою водою.

Щоб суттєво зекономити на їжі, мандрівниця порекомендувала звантажити додаток Too Good To Go. В кінці дня багато ресторанів та кафе продають страви буквально за безцінь.

Мандрівниця також поділилась переліком локацій, які можна відвідати безкоштовно:

Люксембурзький сад;

Тріумфальна арка;

Зовнішній двір Лувру;

Ейфелева вежа;

Марсове поле.

Проте туристка розповіла, що музеї в Парижі можна безкоштовно відвідати в кожну першу неділю місяця. Для цього потрібно заздалегідь забронювати квиток на сайті музею та взяти із собою закордонний паспорт.

Відпочинок у жовтні — де найтепліше море в Європі.

Прогулянки Києвом восени — 7 парків на будь-який смак.

Не поспішайте вмикати світло — як виявити клопів у номері готелю.

Турист після повернення з Марокко отримав рахунок у 37 тис. євро.

Двоколісний рай — ідеальне місто в Європі для велосипедистів.