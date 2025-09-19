Як зекономити на їжі та розваги в Парижі — поради туристам

Туристка розкрила, як зекономити на їжі та розвагах в Парижі
Париж в багатьох асоціюється з розкішшю, дорогими розвагами та ресторанами. Проте не обов’язково витрачати сотні євро, щоб насолодитися справжньою атмосферою столиці Франції.
Як в Парижі зекономити на їжі та розвагах розповіла тревел-блогерка deviatko_ в TikTok.
Як дешево їсти та гуляти в Парижі
За словами туристки, найвигідніше харчуватися в Парижі саме в обід. В багатьох кафе й ресторанах з 12 до 14 є ланчі за вигідними цінами — 10-15 євро.
Купляти продукти в Парижі блогерка порадила у найкрупніших європейських супермаркетах — Lidl та Aldi, проте вони здебільшого розташовані на околицях міста.
Туристка також порадила взяти із собою пустку пляшку для води. В Парижі багато питних фонтанів, а тому числі й з газованою водою.
Щоб суттєво зекономити на їжі, мандрівниця порекомендувала звантажити додаток Too Good To Go. В кінці дня багато ресторанів та кафе продають страви буквально за безцінь.
Мандрівниця також поділилась переліком локацій, які можна відвідати безкоштовно:
- Люксембурзький сад;
- Тріумфальна арка;
- Зовнішній двір Лувру;
- Ейфелева вежа;
- Марсове поле.
Проте туристка розповіла, що музеї в Парижі можна безкоштовно відвідати в кожну першу неділю місяця. Для цього потрібно заздалегідь забронювати квиток на сайті музею та взяти із собою закордонний паспорт.
