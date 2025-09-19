Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії
Головна Travel Туристка розкрила, як зекономити на їжі та розвагах в Парижі

Туристка розкрила, як зекономити на їжі та розвагах в Парижі

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 14:07
Як зекономити на їжі та розваги в Парижі — поради туристам
Туристка в Парижі. Фото: freepik.com

Париж в багатьох асоціюється з розкішшю, дорогими розвагами та ресторанами. Проте не обов’язково витрачати сотні євро, щоб насолодитися справжньою атмосферою столиці Франції.

Як в Парижі зекономити на їжі та розвагах розповіла тревел-блогерка deviatko_ в TikTok.

Реклама
Читайте також:

Як дешево їсти та гуляти в Парижі

За словами туристки, найвигідніше харчуватися в Парижі саме в обід. В багатьох кафе й ресторанах з 12 до 14 є ланчі за вигідними цінами — 10-15 євро.

Купляти продукти в Парижі блогерка порадила у найкрупніших європейських супермаркетах — Lidl  та Aldi, проте вони здебільшого розташовані на околицях міста.

Туристка також порадила взяти із собою пустку пляшку для води. В Парижі багато питних фонтанів, а тому числі й з газованою водою.

Щоб суттєво зекономити на їжі, мандрівниця порекомендувала звантажити додаток Too Good To Go. В кінці дня багато ресторанів та кафе продають страви буквально за безцінь.

Мандрівниця також поділилась переліком локацій, які можна відвідати безкоштовно:

  • Люксембурзький сад;
  • Тріумфальна арка;
  • Зовнішній двір Лувру;
  • Ейфелева вежа;
  • Марсове поле.

Проте туристка розповіла, що музеї в Парижі можна безкоштовно відвідати в кожну першу неділю місяця. Для цього потрібно заздалегідь забронювати квиток на сайті музею та взяти із собою закордонний паспорт.

@deviatko_

ЗБЕРІГАЙ ще кілька корисних порад✍🏻❤️🇫🇷🥖#рекомендації #подорожі #франція #париж mojo.video

♬ French music style, accordion, waltz - arachang

Відпочинок у жовтні — де найтепліше море в Європі.

Прогулянки Києвом восени — 7 парків на будь-який смак.

Не поспішайте вмикати світло — як виявити клопів у номері готелю.

Турист після повернення з Марокко отримав рахунок у 37 тис. євро.

Двоколісний рай — ідеальне місто в Європі для велосипедистів.

Франція подорож Париж економія туризм
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації