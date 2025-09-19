Как сэкономить на еде и развлечениях в Париже - советы туристам

Туристка в Париже. Фото: freepik.com

Париж у многих ассоциируется с роскошью, дорогими развлечениями и ресторанами. Однако не обязательно тратить сотни евро, чтобы насладиться настоящей атмосферой столицы Франции.

Как в Париже сэкономить на еде и развлечениях рассказала тревел-блогер deviatko_ в TikTok.

Как дешево есть и гулять в Париже

По словам туристки, выгоднее всего питаться в Париже именно в обед. Во многих кафе и ресторанах с 12 до 14 есть ланчи по выгодным ценам - 10-15 евро.

Покупать продукты в Париже блогер посоветовала в крупнейших европейских супермаркетах — Lidl и Aldi, однако они в основном расположены на окраинах города.

Туристка также посоветовала взять с собой пустую бутылку для воды. В Париже много питьевых фонтанов, в том числе и с газированной водой.

Чтобы существенно сэкономить на еде, путешественница порекомендовала скачать приложение Too Good To Go. В конце дня многие рестораны и кафе продают блюда буквально за бесценок.

Путешественница также поделилась перечнем локаций, которые можно посетить бесплатно:

Люксембургский сад;

Триумфальная арка;

Внешний двор Лувра;

Эйфелева башня; Эйфелева башня;

Марсово поле.

Однако туристка рассказала, что музеи в Париже можно бесплатно посетить в каждое первое воскресенье месяца. Для этого нужно заранее забронировать билет на сайте музея и взять с собой загранпаспорт.

