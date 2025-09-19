Как сэкономить на еде и развлечениях в Париже - советы туристам

Туристка раскрыла, как сэкономить на еде и развлечениях в Париже
Париж у многих ассоциируется с роскошью, дорогими развлечениями и ресторанами. Однако не обязательно тратить сотни евро, чтобы насладиться настоящей атмосферой столицы Франции.
Как в Париже сэкономить на еде и развлечениях рассказала тревел-блогер deviatko_ в TikTok.
Как дешево есть и гулять в Париже
По словам туристки, выгоднее всего питаться в Париже именно в обед. Во многих кафе и ресторанах с 12 до 14 есть ланчи по выгодным ценам - 10-15 евро.
Покупать продукты в Париже блогер посоветовала в крупнейших европейских супермаркетах — Lidl и Aldi, однако они в основном расположены на окраинах города.
Туристка также посоветовала взять с собой пустую бутылку для воды. В Париже много питьевых фонтанов, в том числе и с газированной водой.
Чтобы существенно сэкономить на еде, путешественница порекомендовала скачать приложение Too Good To Go. В конце дня многие рестораны и кафе продают блюда буквально за бесценок.
Путешественница также поделилась перечнем локаций, которые можно посетить бесплатно:
- Люксембургский сад;
- Триумфальная арка;
- Внешний двор Лувра;
- Эйфелева башня; Эйфелева башня;
- Марсово поле.
Однако туристка рассказала, что музеи в Париже можно бесплатно посетить в каждое первое воскресенье месяца. Для этого нужно заранее забронировать билет на сайте музея и взять с собой загранпаспорт.
