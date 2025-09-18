Турист получил штраф в 37 тыс. евро - детали

Мужчина получил штраф. Фото: freepik.com

Путешественник Доминик из Франции получил космический счет от своего мобильного оператора после отпуска в Марокко. Мужчина должен был оплатить за использованный заграницей интернет.

Об этом пишет Daily Express.

Неприятный "сюрприз" после отдыха в Марокко

Отмечается, что путешественник настаивал, что он не "касался" своего телефона в отпуске и раньше никогда не платил более 140 евро за услуги связи при том, что регулярно посещает эту североафриканскую страну. Оператор Orange выставил ему счет на ошеломляющую сумму в 37 737 евро.

Однако представители оператора заявили, что предупреждали француза 16 текстовыми сообщениями. Orange настаивал, что клиент получил предварительное сообщение о том, что он использовал 80% своего лимита интернета, а затем еще одно сообщение о риске блокировки.

После длительной ссоры, Orange таки значительно уменьшил туристу счет до 500 евро. Компания пошла на уступки из-за того, что Доминик оставался преданным абонентом Orange в течение 38 лет и всегда вовремя оплачивал все счета. Однако мужчина признался, что не собирался соглашаться на такую космическую сумму и хотел идти в суд.

