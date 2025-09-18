Турист отримав штраф у 37 тис. євро — деталі

Чоловік отримав штраф. Фото: freepik.com

Мандрівник Домінік із Франції отримав космічний рахунок від свого мобільного оператора після відпустки в Марокко. Чоловік мав сплатити за використаний закордоном інтернет.

Про це пише Daily Express.

Неприємний "сюрприз" після відпочинку в Марокко

Зазначається, що мандрівник наполягав, що він не "торкався" свого телефону у відпустці й раніше ніколи не платив більше 140 євро за послуги зв'язку при тому, що регулярно відвідує цю північноафриканську країну. Оператор Orange виставив йому рахунок на приголомшливу суму в 37 737 євро.

Проте представники оператора заявили, що попереджали француза 16 текстовими повідомленнями. Orange наполягав, що клієнт отримав попереднє повідомлення про те, що він використав 80% свого ліміту інтернету, а потім ще одне повідомлення про ризик блокування.

Чоловік користується телефоном. Фото: freepik.com

Після тривалої сварки, Orange таки значно зменшив туристу рахунок до 500 євро. Компанія пішла на поступки через те, що Домінік залишався відданим абонентом Orange протягом 38 років і завжди вчасно сплачував всі рахунки. Проте чоловік зізнався, що не збирався погоджуватися на таку космічну суму і хотів йти до суду.

