Турист після повернення з Марокко отримав рахунок у 37 тис. євро

Турист після повернення з Марокко отримав рахунок у 37 тис. євро

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 12:12
Турист отримав штраф у 37 тис. євро — деталі
Чоловік отримав штраф. Фото: freepik.com

Мандрівник Домінік із Франції отримав космічний рахунок від свого мобільного оператора після відпустки в Марокко. Чоловік мав сплатити за використаний закордоном інтернет.

Про це пише Daily Express.

Неприємний "сюрприз" після відпочинку в Марокко

Зазначається, що мандрівник наполягав, що він не "торкався" свого телефону у відпустці й раніше ніколи не платив більше 140 євро за послуги зв'язку при тому, що регулярно відвідує цю північноафриканську країну. Оператор Orange виставив йому рахунок на приголомшливу суму в 37 737 євро. 

Проте представники оператора заявили, що попереджали француза 16 текстовими повідомленнями. Orange наполягав, що клієнт отримав попереднє повідомлення про те, що він використав 80% свого ліміту інтернету, а потім ще одне повідомлення про ризик блокування.

Турист після повернення з Марокко отримав рахунок у 37 тис. євро - фото 1
Чоловік користується телефоном. Фото: freepik.com

Після тривалої сварки, Orange таки значно зменшив туристу рахунок до 500 євро. Компанія пішла на поступки через те, що Домінік залишався відданим абонентом Orange протягом 38 років і завжди вчасно сплачував всі рахунки. Проте чоловік зізнався, що не збирався погоджуватися на таку космічну суму і хотів йти до суду.

Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
