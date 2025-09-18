Турист отримав штраф у 37 тис. євро — деталі

Турист після повернення з Марокко отримав рахунок у 37 тис. євро
Мандрівник Домінік із Франції отримав космічний рахунок від свого мобільного оператора після відпустки в Марокко. Чоловік мав сплатити за використаний закордоном інтернет.
Про це пише Daily Express.
Неприємний "сюрприз" після відпочинку в Марокко
Зазначається, що мандрівник наполягав, що він не "торкався" свого телефону у відпустці й раніше ніколи не платив більше 140 євро за послуги зв'язку при тому, що регулярно відвідує цю північноафриканську країну. Оператор Orange виставив йому рахунок на приголомшливу суму в 37 737 євро.
Проте представники оператора заявили, що попереджали француза 16 текстовими повідомленнями. Orange наполягав, що клієнт отримав попереднє повідомлення про те, що він використав 80% свого ліміту інтернету, а потім ще одне повідомлення про ризик блокування.
Після тривалої сварки, Orange таки значно зменшив туристу рахунок до 500 євро. Компанія пішла на поступки через те, що Домінік залишався відданим абонентом Orange протягом 38 років і завжди вчасно сплачував всі рахунки. Проте чоловік зізнався, що не збирався погоджуватися на таку космічну суму і хотів йти до суду.
