Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Travel Тропіки посеред України — де на Київщині вирощують банани

Тропіки посеред України — де на Київщині вирощують банани

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 16:29
Бананова ферма під Києвом — де відпочити на вихідних
Жінка вирощує банани. Фото: freepik.com

Поблизу Києва розташована оранжерея з промовистою назвою — "Бананова ферма". Екскурсія нею сподобається не лише дітям, а й зацікавить дорослих.

Про ферму розповідає телеграм-канал "Подорожуємо Україною".

Реклама
Читайте також:

Бананова ферма під Києвом

Оранжерея з тропічними рослинами знаходиться у невеликому селі Рожни на Київщині. Її заснував в 90-х роках інженер та винахідник Анатолій Патій. Він створив таку теплицю, яка дозволяю вирощувати екзотичні рослини із мінімальними витратами на електрику та газ.

В оранжереї вирощують близько 50 тропічних та субтропічних рослин — від какао дерева до ананасів.

Науковець Анатолій Патій винайшов сорт банана, який виростає близько 80 сантиметрів, замість звичних майже 3,5 метра. Він також прищепив дерево, яке може давати одночасно і лимони, й апельсини.

На банановій фермі можна не лише пофотографуватись, а й послухати цікаву екскурсію про вирощування тропічних рослин та за бажанням придбати саджанці.

Село Рожни розташоване за 25 кілометрів від міста Бровари Київської області, звідки ходять автобуси. Тож дістатись до цього райського місця не складно.

Осінь на Київщині — чотири ідеї для поїздки на вихідні.

Двоколісний рай — ідеальне місто в Європі для велосипедистів.

Відпочинок у жовтні — де найтепліше море в Європі.

Прогулянки Києвом восени — 7 парків на будь-який смак.

Не поспішайте вмикати світло — як виявити клопів у номері готелю.

подорож рослини вирощування туризм банан
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації