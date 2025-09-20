Бананова ферма під Києвом — де відпочити на вихідних

Жінка вирощує банани. Фото: freepik.com

Поблизу Києва розташована оранжерея з промовистою назвою — "Бананова ферма". Екскурсія нею сподобається не лише дітям, а й зацікавить дорослих.

Про ферму розповідає телеграм-канал "Подорожуємо Україною".

Бананова ферма під Києвом

Оранжерея з тропічними рослинами знаходиться у невеликому селі Рожни на Київщині. Її заснував в 90-х роках інженер та винахідник Анатолій Патій. Він створив таку теплицю, яка дозволяю вирощувати екзотичні рослини із мінімальними витратами на електрику та газ.

В оранжереї вирощують близько 50 тропічних та субтропічних рослин — від какао дерева до ананасів.

Науковець Анатолій Патій винайшов сорт банана, який виростає близько 80 сантиметрів, замість звичних майже 3,5 метра. Він також прищепив дерево, яке може давати одночасно і лимони, й апельсини.

На банановій фермі можна не лише пофотографуватись, а й послухати цікаву екскурсію про вирощування тропічних рослин та за бажанням придбати саджанці.

Село Рожни розташоване за 25 кілометрів від міста Бровари Київської області, звідки ходять автобуси. Тож дістатись до цього райського місця не складно.

