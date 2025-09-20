Видео
Україна
Тропики посреди Украины — где на Киевщине выращивают бананы

Тропики посреди Украины — где на Киевщине выращивают бананы

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 16:29
Банановая ферма под Киевом - где отдохнуть на выходных
Женщина выращивает бананы. Фото: freepik.com

Вблизи Киева расположена оранжерея с красноречивым названием — "Банановая ферма". Экскурсия по ней понравится не только детям, но и заинтересует взрослых.

О ферме рассказывает телеграм-канал "Путешествуем по Украине".

Банановая ферма под Киевом

Оранжерея с тропическими растениями находится в небольшом селе Рожны на Киевщине. Ее основал в 90-х годах инженер и изобретатель Анатолий Патий. Он создал такую теплицу, которая позволяю выращивать экзотические растения с минимальными затратами на электричество и газ.

В оранжерее выращивают около 50 тропических и субтропических растений — от какао дерева до ананасов.

Ученый Анатолий Патий изобрел сорт банана, который вырастает около 80 сантиметров, вместо привычных почти 3,5 метров. Он также привил дерево, которое может давать одновременно и лимоны и апельсины.

На банановой ферме можно не только пофотографироваться, но и послушать интересную экскурсию о выращивании тропических растений и по желанию приобрести саженцы.

Село Рожны расположено в 25 километрах от города Бровары Киевской области, откуда ходят автобусы. Поэтому добраться до этого райского места не сложно.

