Як обрати валізу, яка буде рідше губитися та ламатися — поради туристам

Багаж в аеропортах зазвичай губиться через помилки персоналу чи короткий час на пересадку. Проте деякі валізи пасажири втрачають набагато частіше.

Які валізи частіше гублять в аеропорту

Колишній працівник аеропорту розповів, що ніколи не варто здавати в багаж валізи зі слабкими ручками. Для того, щоб знизити ризик пошкодження вашої валізи — ніколи не перевищуйте вагу у 23 кілограми та вибирайте правильний тип багажу.

"Коли ви купуєте валізу, вибирайте бренд, який зазвичай використовують екіпажі авіакомпаній. Мої друзі пілоти і я використовуємо тільки один бренд і ніколи не мали жодних проблем", — поділився фахівець.

Бортпровідники в Європі часто користуються валізами популярних брендів — Globe-Trotter, Travelpro, GATE8 або Antler.

Фахівець порадив, за можливості, брати меншу валізу та планувати подорож так, щоб було достатньо часу між пересадками.

Він також зізнався, що під час його роботи працівники були вимушені кидати валізи, які погано їздили по підлозі. Тому при виборі обов'язково звертайте увагу на якість коліщаток.

