Главная Travel Не потеряется и дольше прослужит — как правильно выбрать чемодан

Не потеряется и дольше прослужит — как правильно выбрать чемодан

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 20:01
Как выбрать чемодан, который будет реже теряться и ломаться - советы туристам
Пассажирка ждет свой рейс в аэропорту. Фото: pexels.com

Багаж в аэропортах обычно теряется из-за ошибок персонала или короткого времени на пересадку. Однако некоторые чемоданы пассажиры теряют гораздо чаще.

Об этом пишет Daily Express.

Читайте также:

Какие чемоданы чаще теряют в аэропорту

Бывший работник аэропорта рассказал, что никогда не стоит сдавать в багаж чемоданы со слабыми ручками. Для того, чтобы снизить риск повреждения вашего чемодана — никогда не превышайте вес в 23 килограмма и выбирайте правильный тип багажа.

"Когда вы покупаете чемодан, выбирайте бренд, который обычно используют экипажи авиакомпаний. Мои друзья пилоты и я используем только один бренд и никогда не имели никаких проблем", — поделился специалист.

Бортпроводники в Европе часто пользуются чемоданами популярных брендов — Globe-Trotter, Travelpro, GATE8 или Antler.

Не загубиться та довше прослужить —як правильно вибрати валізу - фото 1
Аэропорт. Фото: pexels.com

Специалист посоветовал, по возможности, брать меньший чемодан и планировать путешествие так, чтобы было достаточно времени между пересадками.

Он также признался, что во время его работы работники были вынуждены бросать чемоданы, которые плохо ездили по полу. Поэтому при выборе обязательно обращайте внимание на качество колесиков.

Крупнейший лоукостер мира отменит плату за Wi-Fi в самолетах.

Назван самый вкусный город мира — есть ли в рейтинге Украина.

Отдых в октябре — где самое теплое море в Европе.

Велопрогулки в горах — как организовать безопасное путешествие.

Любителей мест у окна в самолетах предупредили об угрозе.

Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
