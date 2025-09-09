Осіння відпустка в Карпатах 2025 — небанальні локації, куди поїхати

Не Буковель чи Яремче — небанальні локації в осінніх Карпатах
Осінні Карпати — це золоті ліси, густі тумани, що спускаються в долини, і свіже гірське повітря. В Яремче та Буковелі завжди повно туристів, проте на Заході країни є багато унікальних локацій, де можна відпочити й насолодитися природою в тиші.
Підбіркою місць в Карпатах поділився тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok.
Куди поїхати в Карпати восени
Турист радить обов'язково відвідати село Шаян в Закарпатській області. Його називають маленькою "Швейцарією". Це доволі затишний курорт, з озером, красивими будиночками та лікувальними водами.
Ідеальним варіантом для відпочинку восени може також стати Східниця на Львівщині. Тут багато готелів з панорамними видами та неймовірні гірські краєвиди.
Тихм, хто полюбляє спокійний відпочинок на природі варто обрати Воєводино на Закарпатті. Це невеликий курорт із кількома затишними готелями, ресторанами, озером та парком.
