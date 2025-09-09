Осіння відпустка в Карпатах 2025 — небанальні локації, куди поїхати

Осінь в Українських Карпатах. Фото: koruna.ua

Осінні Карпати — це золоті ліси, густі тумани, що спускаються в долини, і свіже гірське повітря. В Яремче та Буковелі завжди повно туристів, проте на Заході країни є багато унікальних локацій, де можна відпочити й насолодитися природою в тиші.

Підбіркою місць в Карпатах поділився тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok.

Реклама

Читайте також:

Куди поїхати в Карпати восени

Турист радить обов'язково відвідати село Шаян в Закарпатській області. Його називають маленькою "Швейцарією". Це доволі затишний курорт, з озером, красивими будиночками та лікувальними водами.

Ідеальним варіантом для відпочинку восени може також стати Східниця на Львівщині. Тут багато готелів з панорамними видами та неймовірні гірські краєвиди.

Тихм, хто полюбляє спокійний відпочинок на природі варто обрати Воєводино на Закарпатті. Це невеликий курорт із кількома затишними готелями, ресторанами, озером та парком.

Турист показав нові плацкарти Укрзалізниці.

Тисячу євро за "сувенір" — що не варто чіпати в Греції.

ТОП-10 речей, які варто зробити в Києві у вересні.

Найкраще місце для релаксу — неймовірний острів в Азії.

Турист таємно показав один з ресторанів у КНДР — відео.