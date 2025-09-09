Осенний отпуск в Карпатах 2025 - небанальные локации, куда поехать

Осень в Украинских Карпатах. Фото: koruna.ua

Осенние Карпаты — это золотые леса, густые туманы, спускающиеся в долины, и свежий горный воздух. В Яремче и Буковеле всегда полно туристов, однако на Западе страны есть много уникальных локаций, где можно отдохнуть и насладиться природой в тишине.

Подборкой мест в Карпатах поделился тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok.

Куда поехать в Карпаты осенью

Турист советует обязательно посетить село Шаян в Закарпатской области. Его называют маленькой "Швейцарией". Это довольно уютный курорт, с озером, красивыми домиками и лечебными водами.

Идеальным вариантом для отдыха осенью может также стать Сходница на Львовщине. Здесь много отелей с панорамными видами и невероятные горные пейзажи.

Тем, кто любит спокойный отдых на природе стоит выбрать Воеводино на Закарпатье. Это небольшой курорт с несколькими уютными отелями, ресторанами, озером и парком.

