Кращі та недооцінені країни в Європі — напрямки для туристів

Люди танцюють на центральній площі в Кракові. Фото: tripadvisor.com

У Парижі, Римі чи Афінах завжди повно туристів, а гомін та натовпи заважають пізнавати ту чи іншу країну. Проте в Європі немало менш популярних країн, які варті вашої уваги.

Рейтингом поділилось видання Daily Express.

Реклама

Читайте також:

Норвегія

Норвегія славиться своїми незайманими природними ландшафтами, неймовірними фіордами й величними горами. Вона стане ідеальною країною для тих, хто обожнює прогулянки та дику природу. Одним з найпопулярніших маршрутів в Норвегії є похід до вражаючого Кєрагболтена — великого валуна, затиснутого між двома скелями, на висоті 984 метри над Лісефьордом. Проте через круті підйоми підкорити його непросто.

Чехія

Це унікальна країна з казковими замками, історичними локаціями та різноманітними ландшафтами — від гір до лісів. Чеська Прага часто вважається одним з найвідоміших і найкрасивіших міст Європи, проте в країні є немало середньовічних міст з особливим характером. Крумлов вражає туристів готичною та ренесансною архітектурою. Його добре збережене Старе місто входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Польща

Польща рясніє середньовічними містами з неймовірною архітектурою. Під час Різдва Старе місто Кракова, яке входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, перетворюється на справжню казку. Знаменитий Rynek Glowny — найбільша середньовічна ринкова площа Європи й серце зимових свят.

Іноземець назвав три причини, чому Україна краща за Японію.

Відпочинок у жовтні — де найтепліше море в Європі.

Любителів місць біля вікна в літаках попередили про загрозу.

ТОП-10 речей, які варто зробити в Києві у вересні.

Найкраще місце для релаксу — неймовірний острів в Азії.