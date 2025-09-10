Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Travel Красиві будівлі та парки — 3 найбільш недооцінені країни Європи

Красиві будівлі та парки — 3 найбільш недооцінені країни Європи

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 12:37
Кращі та недооцінені країни в Європі — напрямки для туристів
Люди танцюють на центральній площі в Кракові. Фото: tripadvisor.com

У Парижі, Римі чи Афінах завжди повно туристів, а гомін та натовпи заважають пізнавати ту чи іншу країну. Проте в Європі немало менш популярних країн, які варті вашої уваги.

Рейтингом поділилось видання Daily Express.

Реклама
Читайте також:

Норвегія

Норвегія славиться своїми незайманими природними ландшафтами, неймовірними фіордами й величними горами. Вона стане ідеальною країною для тих, хто обожнює прогулянки та  дику природу. Одним з найпопулярніших маршрутів в Норвегії є похід до вражаючого Кєрагболтена — великого валуна, затиснутого між двома скелями, на висоті 984 метри над Лісефьордом. Проте через круті підйоми підкорити його непросто.

Чехія

Це унікальна країна з казковими замками, історичними локаціями та різноманітними ландшафтами — від гір до лісів.  Чеська Прага часто вважається одним з найвідоміших і найкрасивіших міст Європи, проте в країні є немало середньовічних міст з особливим характером.  Крумлов вражає туристів готичною та ренесансною архітектурою. Його добре збережене Старе місто входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rale|Montenegro (@rale_p)

Польща

Польща рясніє середньовічними містами з неймовірною архітектурою. Під час Різдва Старе місто Кракова, яке входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, перетворюється на справжню казку. Знаменитий Rynek Glowny — найбільша середньовічна ринкова площа Європи й серце зимових свят.

Іноземець назвав три причини, чому Україна краща за Японію.

Відпочинок у жовтні — де найтепліше море в Європі.

Любителів місць біля вікна в літаках попередили про загрозу.

ТОП-10 речей, які варто зробити в Києві у вересні.

Найкраще місце для релаксу — неймовірний острів в Азії.

Польща подорож Чехія Європа туризм архітектура
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації