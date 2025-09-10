Видео
Главная Travel Красивые здания и парки — 3 самые недооцененные страны Европы

Красивые здания и парки — 3 самые недооцененные страны Европы

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 12:37
Лучшие и недооцененные страны в Европе - направления для туристов
Люди танцуют на центральной площади в Кракове. Фото: tripadvisor.com

В Париже, Риме или Афинах всегда полно туристов, а шум и толпы мешают познавать ту или иную страну. Однако в Европе немало менее популярных стран, которые стоят вашего внимания.

Рейтингом поделилось издание Daily Express.

Норвегия

Норвегия славится своими нетронутыми природными ландшафтами, невероятными фьордами и величественными горами. Она станет идеальной страной для тех, кто обожает прогулки и дикую природу. Одним из самых популярных маршрутов в Норвегии является поход к впечатляющему Керагболтену — большому валуну, зажатому между двумя скалами, на высоте 984 метра над Лисефьордом. Однако из-за крутых подъемов покорить его непросто.

Чехия

Это уникальная страна со сказочными замками, историческими локациями и разнообразными ландшафтами — от гор до лесов. Чешская Прага часто считается одним из самых известных и красивых городов Европы, однако в стране есть немало средневековых городов с особым характером. Крумлов поражает туристов готической и ренессансной архитектурой. Его хорошо сохранившийся Старый город, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

A post shared by Rale|Montenegro (@rale_p)

Польша

Польша изобилует средневековыми городами с невероятной архитектурой. Во время Рождества Старый город Кракова, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, превращается в настоящую сказку. Знаменитый Rynek Glowny — самая большая средневековая рыночная площадь Европы и сердце зимних праздников.

Польша путешествие Чехия Европа туризм архитектура
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
