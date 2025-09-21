Табу в Японії, які в Україні є звичними справами — деталі

Японець розкрив 5 табу, які є нормою в Україні
Кожна країна унікальна не лише своєю культурою, а й звичками та традиціями. Іноземець поділився, що в його країні робити заборонено, проте для українців — це звична рутина.
Відповідне відео чоловік опублікував в TikTok.
Табу в Японії
Іноземець розповів, що в Японії суворо заборонено розмовляти телефоном в транспорті, проте українці звикли без обмежень спілкуватись таким чином в маршрутках та автобусах.
Окрім того, в Японії забороняється курити на вулиці, а той час як українці палять майже всюди. Також японці ніколи не ходять у взутті з вулиці вдома, проте в Україні також рідко можна зустріти людей, які дозволяють гостям взутими ходити по квартирі.
Японці також доволі стримані й не говорять один одному: "Кохаю", українці ж навпаки, дуже відкрито висловлюють свої почуття. Окрім того, якщо вам подарують квіти, японці подумають, що у вас серйозні проблеми, чи то зі здоров'ям, чи з фінансами.
Також в Японії завжди правий клієнт і продавець не має права сваритись із покупцем. В Україні ж трапляються різні ситуації.
@sho_pilgrim
Чи я розмовляю правильно?😂 думаю я стаю кращим завдяки тікток♬ Chopin Nocturne No. 2 Piano Mono - moshimo sound design
