Табу в Японии, которые в Украине являются привычными делами - детали

Каждая страна уникальна не только своей культурой, но и привычками и традициями. Иностранец поделился, что в его стране делать запрещено, однако для украинцев — это привычная рутина.

Табу в Японии

Иностранец рассказал, что в Японии строго запрещено разговаривать по телефону в транспорте, однако украинцы привыкли без ограничений общаться таким образом в маршрутках и автобусах.

Кроме того, в Японии запрещается курить на улице, а то время как украинцы курят почти везде. Также японцы никогда не ходят в обуви с улицы дома, однако в Украине также редко можно встретить людей, которые позволяют гостям обутыми ходить по квартире.

Японцы также довольно сдержанные и не говорят друг другу: "Люблю", украинцы же наоборот, очень открыто выражают свои чувства. Кроме того, если вам подарят цветы, японцы подумают, что у вас серьезные проблемы, то ли со здоровьем, то ли с финансами.

Также в Японии всегда прав клиент и продавец не имеет права ссориться с покупателем. В Украине же случаются разные ситуации.

