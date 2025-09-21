Табу в Японии, которые в Украине являются привычными делами - детали

Японец раскрыл 5 табу, которые являются нормой в Украине
Каждая страна уникальна не только своей культурой, но и привычками и традициями. Иностранец поделился, что в его стране делать запрещено, однако для украинцев — это привычная рутина.
Соответствующее видео мужчина опубликовал в TikTok.
Табу в Японии
Иностранец рассказал, что в Японии строго запрещено разговаривать по телефону в транспорте, однако украинцы привыкли без ограничений общаться таким образом в маршрутках и автобусах.
Кроме того, в Японии запрещается курить на улице, а то время как украинцы курят почти везде. Также японцы никогда не ходят в обуви с улицы дома, однако в Украине также редко можно встретить людей, которые позволяют гостям обутыми ходить по квартире.
Японцы также довольно сдержанные и не говорят друг другу: "Люблю", украинцы же наоборот, очень открыто выражают свои чувства. Кроме того, если вам подарят цветы, японцы подумают, что у вас серьезные проблемы, то ли со здоровьем, то ли с финансами.
Также в Японии всегда прав клиент и продавец не имеет права ссориться с покупателем. В Украине же случаются разные ситуации.
@sho_pilgrim
Правильно ли я разговариваю? 😂 думаю я становлюсь лучше благодаря тикток♬ Chopin Nocturne No. 2 Piano Mono - moshimo sound design
Турист шокировал условиями в пятизвездочном отеле в КНДР — видео.
Туристка поделилась, что стоит знать перед поездкой в Париж.
Стюардесса посоветовала, как избежать панической атаки в самолете.
Названа лучшая страна в Европе для путешественников-пенсионеров.
Любителей мест у окна в самолетах предупредили об угрозе.
Читайте Новини.LIVE!