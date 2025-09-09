Відео
Головна Travel Японець назвав три речі, які в ньому змінила Україна

Японець назвав три речі, які в ньому змінила Україна

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 17:21
Японець зізнався, що йому подобається в Україні — відео
Вулиці в Японії. Фото: pexels.com

Кожна країна унікальна своєю культурою, мовою та менталітетом. Іноземець поділився, як життя в Україні кардинально змінило його життя.

Відповідне відео чоловік опублікував в TikTok.

Японець про Україну

Іноземець зізнався, що на відміну від Японії, в Україні звична справа звертатися до психолога. Завдяки психотерапії чоловіку вдалося пізнати себе, покращити стосунки й ментальний стан, а також вирости на роботі.

Японець також знайшов для себе плюси під час блекаутів. Чоловіку сподобалося виїжджати на відпочинок в гори, а відсутність зв'язку та інтернету відкрила для нього справжню красу Карпат.

Мешканцю Японії також подобається, що українці звикли обійматися. Він розповів, що мешканці його країни доволі стримані та майже не обіймаються.

"Тут всі, рідні, друзі, чоловіки, жінки, і я полюбив обійми. Обійми — це мова душі, це дуже гарно", — підкреслив іноземець.

Цікаво, що Японець вже понад рік мешкає в Україні, та дуже добре володіє українською. Окрім того, він не зупиняється та продовжує її вчити.

@sho_pilgrim

А які ще круті речі є в Україні? Напишіть у коментарях!

♬ Chill Vibes - Febri Handika

Любителів місць біля вікна в літаках попередили про загрозу.

Іноземець назвав три причини, чому Україна краща за Японію.

Відпочинок у жовтні — де найтепліше море в Європі.

Осінь на Київщині — чотири ідеї для поїздки на вихідні.

Альтернатива морю — який курорт обрати для поїздки all inclusive.

Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
