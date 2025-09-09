Японець зізнався, що йому подобається в Україні — відео

Вулиці в Японії. Фото: pexels.com

Кожна країна унікальна своєю культурою, мовою та менталітетом. Іноземець поділився, як життя в Україні кардинально змінило його життя.

Відповідне відео чоловік опублікував в TikTok.

Японець про Україну

Іноземець зізнався, що на відміну від Японії, в Україні звична справа звертатися до психолога. Завдяки психотерапії чоловіку вдалося пізнати себе, покращити стосунки й ментальний стан, а також вирости на роботі.

Японець також знайшов для себе плюси під час блекаутів. Чоловіку сподобалося виїжджати на відпочинок в гори, а відсутність зв'язку та інтернету відкрила для нього справжню красу Карпат.

Мешканцю Японії також подобається, що українці звикли обійматися. Він розповів, що мешканці його країни доволі стримані та майже не обіймаються.

"Тут всі, рідні, друзі, чоловіки, жінки, і я полюбив обійми. Обійми — це мова душі, це дуже гарно", — підкреслив іноземець.

Цікаво, що Японець вже понад рік мешкає в Україні, та дуже добре володіє українською. Окрім того, він не зупиняється та продовжує її вчити.

