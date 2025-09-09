Видео
Японец назвал три вещи, которые в нем изменила Украина

Японец назвал три вещи, которые в нем изменила Украина

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 17:21
Японец признался, что ему нравится в Украине - видео
Улицы в Японии. Фото: pexels.com

Каждая страна уникальна своей культурой, языком и менталитетом. Иностранец поделился, как жизнь в Украине кардинально изменила его жизнь.

Соответствующее видео мужчина опубликовал в TikTok.

Японец об Украине

Иностранец признался, что в отличие от Японии, в Украине привычное дело обращаться к психологу. Благодаря психотерапии мужчине удалось познать себя, улучшить отношения и ментальное состояние, а также вырасти на работе.

Японец также нашел для себя плюсы во время блэкаутов. Мужчине понравилось выезжать на отдых в горы, а отсутствие связи и интернета открыло для него настоящую красоту Карпат.

Жителю Японии также нравится, что украинцы привыкли обниматься. Он рассказал, что жители его страны довольно сдержанные и почти не обнимаются.

"Здесь все, родные, друзья, мужчины, женщины, и я полюбил объятия. Объятия — это язык души, это очень красиво", — подчеркнул иностранец.

Интересно, что японец уже более года живет в Украине, и очень хорошо владеет украинским. Кроме того, он не останавливается и продолжает его учить.

@sho_pilgrim

А какие еще крутые вещи есть в Украине? Напишите в комментариях!

♬ Chill Vibes - Febri Handika

путешествие иностранец Япония иностранцы туризм
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
