Ryanair змінив розміри ручної поклажі — нові розміри сумки в літак

Ірландська авіакомпанія Ryanair підтвердила, що з цього місяця всі пасажири отримають невеличкий бонус. Лоукостер збільшив розміри ручної поклажі.

Нові правила Ryanair

Зазначається, що бюджетна авіакомпанія завершила встановлення своїх збільшених приладів для вимірювання розмірів ручної поклажі у всіх 235 аеропортах Європи.

Відсьогодні, 4 вересня, кожен пасажир Ryanair може безкоштовно перевозити одну сумку чи рюкзак розмірами 40 x 30 x 20 см. Це на 33% більше за розміри ручної поклажі ЄС — 40 x 30 x 15 см. Раніше пасажири Ryanair могли брати із собою на борт літака сумку чи рюкзак, який не перевищує розміри 40 x 20 x 25 см.

Якщо мандрівники бажають взяти додаткову ручну поклажу — їх необхідно придбати послугу пріоритетної посадки Ryanair.

Вартість перевезення багажу в Ryanair залежить від ваги, часу бронювання та дати подорожі, але зазвичай становить від 15 до 35 євро за 10-кілограмову валізу і від 25 до 75 євро за 20-кілограмову. Краще вартість багажу оплачувати онлайн, адже в аеропорту вартість зросте в рази.

