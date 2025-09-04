Ryanair змінив розміри ручної поклажі — нові розміри сумки в літак

Бонус для пасажирів — Ryanair збільшив розміри ручної поклажі
Ірландська авіакомпанія Ryanair підтвердила, що з цього місяця всі пасажири отримають невеличкий бонус. Лоукостер збільшив розміри ручної поклажі.
Про це повідомляє Daily Express.
Нові правила Ryanair
Зазначається, що бюджетна авіакомпанія завершила встановлення своїх збільшених приладів для вимірювання розмірів ручної поклажі у всіх 235 аеропортах Європи.
Відсьогодні, 4 вересня, кожен пасажир Ryanair може безкоштовно перевозити одну сумку чи рюкзак розмірами 40 x 30 x 20 см. Це на 33% більше за розміри ручної поклажі ЄС — 40 x 30 x 15 см. Раніше пасажири Ryanair могли брати із собою на борт літака сумку чи рюкзак, який не перевищує розміри 40 x 20 x 25 см.
Якщо мандрівники бажають взяти додаткову ручну поклажу — їх необхідно придбати послугу пріоритетної посадки Ryanair.
Вартість перевезення багажу в Ryanair залежить від ваги, часу бронювання та дати подорожі, але зазвичай становить від 15 до 35 євро за 10-кілограмову валізу і від 25 до 75 євро за 20-кілограмову. Краще вартість багажу оплачувати онлайн, адже в аеропорту вартість зросте в рази.
Де в Європі туристам найдорожче обійдеться оренда шезлонга.
Мандрівники назвали "бездушний" курорт, куди не варто летіти.
Рейтинг найбезпечніших країн світу.
Неймовірний парк за 2 години їзди від Києва.
Стюардеса пояснила, чому в літаках заборонені вейпи та IQOS.
Читайте Новини.LIVE!