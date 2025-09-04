Відео
Головна Travel Бонус для пасажирів — Ryanair збільшив розміри ручної поклажі

Бонус для пасажирів — Ryanair збільшив розміри ручної поклажі

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 19:20
Ryanair змінив розміри ручної поклажі — нові розміри сумки в літак
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Ірландська авіакомпанія Ryanair підтвердила, що з цього місяця всі пасажири отримають невеличкий бонус. Лоукостер збільшив розміри ручної поклажі.

Про це повідомляє Daily Express.

Читайте також:

Нові правила Ryanair

Зазначається, що бюджетна авіакомпанія завершила встановлення своїх збільшених приладів для вимірювання розмірів ручної поклажі у всіх 235 аеропортах Європи.

Відсьогодні, 4 вересня, кожен пасажир Ryanair може безкоштовно перевозити одну сумку чи рюкзак розмірами  40 x 30 x 20 см. Це на 33% більше за розміри ручної поклажі ЄС — 40 x 30 x 15 см. Раніше пасажири Ryanair могли брати із собою на борт літака сумку чи рюкзак, який не перевищує розміри 40 x 20 x 25 см.

Якщо мандрівники бажають взяти додаткову ручну поклажу — їх необхідно придбати послугу пріоритетної посадки Ryanair.

None - фото 1
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Вартість перевезення багажу в Ryanair залежить від ваги, часу бронювання та дати подорожі, але зазвичай становить від 15 до 35 євро за 10-кілограмову валізу і від 25 до 75 євро за 20-кілограмову. Краще вартість багажу оплачувати онлайн, адже в аеропорту вартість зросте в рази.

Де в Європі туристам найдорожче обійдеться оренда шезлонга.

Мандрівники назвали "бездушний" курорт, куди не варто летіти.

Рейтинг найбезпечніших країн світу.

Неймовірний парк за 2 години їзди від Києва.

Стюардеса пояснила, чому в літаках заборонені вейпи та IQOS.

авіарейси авіаквитки подорож туризм Ryanair
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
