Главная Travel Бонус для пассажиров — Ryanair увеличил размеры ручной клади

Бонус для пассажиров — Ryanair увеличил размеры ручной клади

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 19:20
Ryanair изменил размеры ручной клади - новые размеры сумки в самолет
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Ирландская авиакомпания Ryanair подтвердила, что с этого месяца все пассажиры получат небольшой бонус. Лоукостер увеличил размеры ручной клади.

Об этом сообщает Daily Express.

Читайте также:

Новые правила Ryanair

Отмечается, что бюджетная авиакомпания завершила установку своих увеличенных приборов для измерения размеров ручной клади во всех 235 аэропортах Европы.

С сегодняшнего дня, 4 сентября, каждый пассажир Ryanair может бесплатно перевозить одну сумку или рюкзак размерами 40 x 30 x 20 см. Это на 33% больше размеров ручной клади ЕС — 40 x 30 x 15 см. Ранее пассажиры Ryanair могли брать с собой на борт самолета сумку или рюкзак, который не превышает размеры 40 x 20 x 25 см.

Если путешественники желают взять дополнительную ручную кладь — их необходимо приобрести услугу приоритетной посадки Ryanair.

None - фото 1
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Стоимость перевозки багажа в Ryanair зависит от веса, времени бронирования и даты путешествия, но обычно составляет от 15 до 35 евро за 10-килограммовый чемодан и от 25 до 75 евро за 20-килограммовый. Лучше стоимость багажа оплачивать онлайн, ведь в аэропорту стоимость возрастет в разы.

Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
