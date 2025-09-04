Ryanair изменил размеры ручной клади - новые размеры сумки в самолет

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Ирландская авиакомпания Ryanair подтвердила, что с этого месяца все пассажиры получат небольшой бонус. Лоукостер увеличил размеры ручной клади.

Новые правила Ryanair

Отмечается, что бюджетная авиакомпания завершила установку своих увеличенных приборов для измерения размеров ручной клади во всех 235 аэропортах Европы.

С сегодняшнего дня, 4 сентября, каждый пассажир Ryanair может бесплатно перевозить одну сумку или рюкзак размерами 40 x 30 x 20 см. Это на 33% больше размеров ручной клади ЕС — 40 x 30 x 15 см. Ранее пассажиры Ryanair могли брать с собой на борт самолета сумку или рюкзак, который не превышает размеры 40 x 20 x 25 см.

Если путешественники желают взять дополнительную ручную кладь — их необходимо приобрести услугу приоритетной посадки Ryanair.

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Стоимость перевозки багажа в Ryanair зависит от веса, времени бронирования и даты путешествия, но обычно составляет от 15 до 35 евро за 10-килограммовый чемодан и от 25 до 75 евро за 20-килограммовый. Лучше стоимость багажа оплачивать онлайн, ведь в аэропорту стоимость возрастет в разы.

