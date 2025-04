Motorola випустить свій перший ноутбук — перші подробиці

Вивіска Motorola ззовні їхньої офісної будівлі. Фото: Joshua Lott/REUTERS

Компанія Motorola, відома своїми розкладними смартфонами та пристроями середнього цінового сегмента, невдовзі може розширити свій асортимент. Судячи з нещодавньої офіційної інформації, бренд планує презентувати свій перший ноутбук саме на індійському ринку.

Про це пише Gizmochina.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про новинку від Motorola

На онлайн-майданчику Flipkart, популярному в Індії, з'явився тизер нового ноутбука Motorola, де також підтвердили його доступність через цю платформу. На жаль, тизер не розкриває жодних характеристик: ми не знаємо ані специфікації, ані ціну, ані навіть дизайн майбутньої моделі. У повідомленні видно лише логотип Motorola та напис: "A Bold New World Of Laptops. Unveiling Soon" (Сміливий новий світ ноутбуків. Буде представлено незабаром).

Тизер першого ноутбука Motorola. Фото: Gizmochina

Наразі жодної детальнішої інформації про пристрій немає, однак можна припустити, що бренд і надалі орієнтуватиметься на доступний сегмент, враховуючи спеціалізацію Motorola на бюджетних та середньоцінових смартфонах. Вихід на ринок ноутбуків означатиме конкурентну боротьбу з такими відомими брендами, як ASUS, Acer, Dell та іншими.

Залишається дочекатися додаткових тизерів або анонсів, де Motorola, імовірно, поділиться повноцінною інформацією про свій перший ноутбук.

Нагадаємо, Apple представила нові моделі ноутбуків MacBook Air. Пристрої отримали швидкий чип M4 та модернізовану камеру для проведення відеоконференцій. Окрім того, на гаджети було знижено ціну на 100 доларів.

Також ми писали, що на виставці CES 2025 компанія Lenovo представила ноутбук Yoga Book 9i з деякою особливістю. Пристрій став двоекранним трансформером, який створений для максимальної творчості та продуктивності.