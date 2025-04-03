Річниця першого мобільного телефону — як це змінило світ 3 квітня 1973 року

Мартін Купер, винахідник першого мобільного телефону, зі смартфоном HTC та Motorola DynaTAC 8000X в руках. Фото: Eloy Alonso/REUTERS

Сьогодні, 3 квітня, виповнюється річниця винайдення мобільного телефону. Саме в цей день 1973 року інженер компанії Motorola Мартін Купер уперше зателефонував з портативного апарата, що вважався справжнім проривом у сфері телекомунікацій. Перший дзвінок він здійснив у Нью-Йорку, стоячи біля готелю "Гілтон" на Шостій авеню, до колеги з Bell Laboratories.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як з'явився перший мобільний телефон.

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Як виникла ідея створити стільниковий зв'язок

Ще в 1946-1947 роках у компанії Bell Laboratories з'явилися перші припущення про можливість побудови стільникових мереж. Співробітник цього дослідницького підрозділу, Рейд, виклав у доповідній записці низку можливостей для створення таких мереж. Згодом концепцію "стільників" (базових станцій) та ключові патенти у галузі стільникового зв'язку розробив Амос Джоель, також фахівець Bell Labs.

Демонстраційний прототип Motorola DynaTAC 8000X 1981 року. Фото: eBay

Мартін Купер, працюючи в Motorola, спочатку зосереджувався на вдосконаленні автомобільної радіотелефонної мережі. На початку 1970-х, очоливши відділ, відповідальний за цю сферу, він висловив думку, що мобільний пристрій повинен бути достатньо компактним, аби його можна було носити у руці. Над зменшенням розмірів, підвищенням зручності та усуненням конфліктів частот працювало кілька компаній, проте реальних результатів досягла саме Motorola.

Як відбувався перший в історії мобільний дзвінок

3 квітня 1973 року в Нью-Йорку Мартін Купер буквально увійшов в історію, коли виконав перший у світі стільниковий дзвінок з прототипу телефона Motorola DynaTAC 8000X. Пристрій важив близько 1,15 кг, мав довжину понад 22 см, а акумулятор забезпечував лише 20 хвилин розмови.

Перший мобільний телефон Motorola DynaTAC 8000X з комплектом. Фото: eBay

Тодішній керівник відділу розробок Bell Laboratories Джоел Енгель, якому Купер зателефонував, пізніше зізнавався, що був неабияк вражений. Сам Купер пригадував, що реакція колеги на такий виклик була, хоч і невеликою в словах, зате промовистою.

"Не пам'ятаю, що він тоді відповів, але, знаєте, мені здалося, що я чув, як скриплять його зуби", — сказав Купер тоді.

Хоча зразок DynaTAC 8000X з'явився у 1973-му, минуло ще десять років, перш ніж звичайні користувачі змогли придбати комерційну модель. 6 березня 1983 року Motorola випустила свій перший портативний стільниковий телефон у роздріб. Модель важила близько 800 г і коштувала близько 3 995 доларів. На розробку витратили 15 років і близько 90-100 млн доларів.

"Зараз змінилася ідея телефонного дзвінка. Раніше ви телефонували у певне місце, а тепер — конкретно людині", — сказав Купер після створення першого мобільного телефону.

Як і будь-яка нова технологія, мобільний телефон на старті коштував чимало. Проте ідея завжди бути "на зв'язку" надихнула тисячі людей, готових ставати в черги за дорогим пристроєм. Сьогодні ж для більшості з нас стільниковий телефон або смартфон давно перетворився на щоденний аксесуар і надзвичайно важливий засіб комунікації. Мало хто заперечить, що мобільний гаджет нині став невіддільною частиною нашого стилю та способу життя.

Нагадаємо, були часи, коли фінська компанія Nokia була лідером у виробництві мобільних телефонів, яка згодом опинилася на межі краху. Причиною стала поява та стрімкий зріст операційної системи Android.

Також ми писали, що технологічний прогрес не стоїть на місці, постійно змінюючи наше уявлення про зручність і функціональність мобільних телефонів. Сучасні пристрої втратили багато функцій з роками, які колись вважалися базовим стандартом.