Годовщина первого мобильного телефона — как это изменило мир 3 апреля 1973 года

Мартин Купер, изобретатель первого мобильного телефона, со смартфоном HTC и Motorola DynaTAC 8000X в руках. Фото: Eloy Alonso/REUTERS

Сегодня, 3 апреля, исполняется годовщина изобретения мобильного телефона. Именно в этот день в 1973 году инженер компании Motorola Мартин Купер впервые позвонил с портативного аппарата, который считался настоящим прорывом в сфере телекоммуникаций. Первый звонок он совершил в Нью-Йорке, стоя возле отеля "Хилтон" на Шестой авеню, к коллеге из Bell Laboratories.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как появился первый мобильный телефон.

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Как возникла идея создать сотовую связь

Еще в 1946-1947 годах в компании Bell Laboratories появились первые предположения о возможности построения сотовых сетей. Сотрудник этого исследовательского подразделения, Рейд, изложил в докладной записке ряд возможностей для создания таких сетей. Впоследствии концепцию "сот" (базовых станций) и ключевые патенты в области сотовой связи разработал Амос Джоэль, также специалист Bell Labs.

Демонстрационный прототип Motorola DynaTAC 8000X 1981 года. Фото: eBay

Мартин Купер, работая в Motorola, сначала сосредотачивался на совершенствовании автомобильной радиотелефонной сети. В начале 1970-х, возглавив отдел, ответственный за эту сферу, он высказал мысль, что мобильное устройство должно быть достаточно компактным, чтобы его можно было носить в руке. Над уменьшением размеров, повышением удобства и устранением конфликтов частот работало несколько компаний, однако реальных результатов достигла именно Motorola.

Как происходил первый в истории мобильный звонок

3 апреля 1973 года в Нью-Йорке Мартин Купер буквально вошел в историю, когда выполнил первый в мире сотовый звонок с прототипа телефона Motorola DynaTAC 8000X. Устройство весило около 1,15 кг, имело длину более 22 см, а аккумулятор обеспечивал лишь 20 минут разговора.

Первый мобильный телефон Motorola DynaTAC 8000X с комплектом. Фото: eBay

Тогдашний руководитель отдела разработок Bell Laboratories Джоэл Энгель, которому Купер позвонил, позже признавался, что был изрядно поражен. Сам Купер вспоминал, что реакция коллеги на такой вызов была, хоть и небольшой в словах, зато красноречивой.

"Не помню, что он тогда ответил, но, знаете, мне показалось, что я слышал, как скрипят его зубы", — сказал Купер тогда.

Хотя образец DynaTAC 8000X появился в 1973-м, прошло еще десять лет, прежде чем обычные пользователи смогли приобрести коммерческую модель. 6 марта 1983 года Motorola выпустила свой первый портативный сотовый телефон в розницу. Модель весила около 800 г и стоила около 3 995 долларов. На разработку потратили 15 лет и около 90-100 млн долларов.

"Сейчас изменилась идея телефонного звонка. Раньше вы звонили в определенное место, а теперь — конкретно человеку", — сказал Купер после создания первого мобильного телефона.

Как и любая новая технология, мобильный телефон на старте стоил немало. Однако идея всегда быть "на связи" вдохновила тысячи людей, готовых становиться в очереди за дорогим устройством. Сегодня для большинства из нас сотовый телефон или смартфон давно превратился в ежедневный аксессуар и чрезвычайно важное средство коммуникации. Мало кто возразит, что мобильный гаджет нынче стал неотъемлемой частью нашего стиля и образа жизни.

Напомним, были времена, когда финская компания Nokia была лидером в производстве мобильных телефонов, которая впоследствии оказалась на грани краха. Причиной стало появление и стремительный рост операционной системы Android.

Также мы писали, что технологический прогресс не стоит на месте, постоянно меняя наше представление об удобстве и функциональности мобильных телефонов. Современные устройства потеряли много функций с годами, которые когда-то считались базовым стандартом.