Годовщина первого мобильного телефона — как это изменило мир 3 апреля 1973 года

День рождения мобильного телефона — как все начиналось
Сегодня, 3 апреля, исполняется годовщина изобретения мобильного телефона. Именно в этот день в 1973 году инженер компании Motorola Мартин Купер впервые позвонил с портативного аппарата, который считался настоящим прорывом в сфере телекоммуникаций. Первый звонок он совершил в Нью-Йорке, стоя возле отеля "Хилтон" на Шестой авеню, к коллеге из Bell Laboratories.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, как появился первый мобильный телефон.
Как возникла идея создать сотовую связь
Еще в 1946-1947 годах в компании Bell Laboratories появились первые предположения о возможности построения сотовых сетей. Сотрудник этого исследовательского подразделения, Рейд, изложил в докладной записке ряд возможностей для создания таких сетей. Впоследствии концепцию "сот" (базовых станций) и ключевые патенты в области сотовой связи разработал Амос Джоэль, также специалист Bell Labs.
Мартин Купер, работая в Motorola, сначала сосредотачивался на совершенствовании автомобильной радиотелефонной сети. В начале 1970-х, возглавив отдел, ответственный за эту сферу, он высказал мысль, что мобильное устройство должно быть достаточно компактным, чтобы его можно было носить в руке. Над уменьшением размеров, повышением удобства и устранением конфликтов частот работало несколько компаний, однако реальных результатов достигла именно Motorola.
Как происходил первый в истории мобильный звонок
3 апреля 1973 года в Нью-Йорке Мартин Купер буквально вошел в историю, когда выполнил первый в мире сотовый звонок с прототипа телефона Motorola DynaTAC 8000X. Устройство весило около 1,15 кг, имело длину более 22 см, а аккумулятор обеспечивал лишь 20 минут разговора.
Тогдашний руководитель отдела разработок Bell Laboratories Джоэл Энгель, которому Купер позвонил, позже признавался, что был изрядно поражен. Сам Купер вспоминал, что реакция коллеги на такой вызов была, хоть и небольшой в словах, зато красноречивой.
"Не помню, что он тогда ответил, но, знаете, мне показалось, что я слышал, как скрипят его зубы", — сказал Купер тогда.
Хотя образец DynaTAC 8000X появился в 1973-м, прошло еще десять лет, прежде чем обычные пользователи смогли приобрести коммерческую модель. 6 марта 1983 года Motorola выпустила свой первый портативный сотовый телефон в розницу. Модель весила около 800 г и стоила около 3 995 долларов. На разработку потратили 15 лет и около 90-100 млн долларов.
"Сейчас изменилась идея телефонного звонка. Раньше вы звонили в определенное место, а теперь — конкретно человеку", — сказал Купер после создания первого мобильного телефона.
Как и любая новая технология, мобильный телефон на старте стоил немало. Однако идея всегда быть "на связи" вдохновила тысячи людей, готовых становиться в очереди за дорогим устройством. Сегодня для большинства из нас сотовый телефон или смартфон давно превратился в ежедневный аксессуар и чрезвычайно важное средство коммуникации. Мало кто возразит, что мобильный гаджет нынче стал неотъемлемой частью нашего стиля и образа жизни.
Напомним, были времена, когда финская компания Nokia была лидером в производстве мобильных телефонов, которая впоследствии оказалась на грани краха. Причиной стало появление и стремительный рост операционной системы Android.
Также мы писали, что технологический прогресс не стоит на месте, постоянно меняя наше представление об удобстве и функциональности мобильных телефонов. Современные устройства потеряли много функций с годами, которые когда-то считались базовым стандартом.
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